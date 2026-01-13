[푸디로그] 두쫀쿠 트렌드, 반짝 유행 넘을까… ‘맛의 장르화’ 시험대

요즘 뜨는 음식, 스트릿푸드, 여행지에서 만난 한 끼…. 이왕 먹는 음식, 더 맛있게 먹는 팁을 전합니다. 먹고 즐기는 음식의 흐름을 따라 맛있는 기록을 담습니다. <편집자주>

“두바이 쫀득쿠키가 너무 궁금해서 홍대 일대 카페 정보를 다 찾았어요. ‘두쫀쿠 헌팅’ 2회차만에 성공했습니다.”

올해 첫 디저트 열풍의 주인공은 단연 ‘두바이 쫀득쿠키’다. 2024년 유행한 두바이 초콜릿에서 한 단계 진화한 디저트로 속칭 ‘두쫀쿠’로 불린다.

두쫀쿠는 중동 지역 면인 카다이프와 피스타치오 페이스트를 반죽해 마시멜로로 감싸 만든 디저트다. 바삭한 식감과 견과류의 고소함, 쫀득한 식감이 동시에 살아 있다. 원재료 일부는 중동 지역에서 왔지만 국내 디저트씬에서 파생된 K-디저트다.

기존에 익숙했던 초콜릿·설탕 중심의 단맛과는 다른 영역의 맛이라는 점이 빠른 확산을 이끌었다는 분석이다.

올해 첫 디저트 열풍의 주인공, 두바이 쫀득쿠키. 중동의 면인 카다이프에 피스타치오 스프레드를 섞은 뒤 마시멜로우로 감싸 만든다. 정희원 기자.

그야말로 광풍이다. 요즘 두쫀쿠, 없어서 못판다. 한 알에 4000~9000원대의 고가이지만 가게마다 ‘오늘 물량 품절입니다’가 붙는다. 인기 매장에는 영하의 날씨에도 오픈런 대기줄이 길게 형성된다. 그날 만든 제품은 점심시간 전후로 대부분 품절된다.

소비자들은 카페나 베이커리의 SNS를 통해 재고 상황을 확인하며 여러 매장을 돌며 구매에 나서는 이른바 ‘두쫀쿠 헌팅’에도 나선다. 현재 내 위치를 기준으로 판매 매장과 재고를 알려주는 ‘두쫀쿠 지도’ 서비스까지 등장했다. 두쫀쿠가 자영업자의 ‘효자템’으로 떠오르자 횟집, 아귀찜집 등 일반 식당에서도 이를 판매하기 시작했다. 별도의 전문 매장을 구축할 필요 없이 만들기 수월한 메뉴여서다.

두바이 쫀득쿠키 열풍이 이어지고 있다. 홍대의 한 카페에 두바이 쫀득쿠키가 진열돼 있다. 정희원 기자

숫자로도 이같은 열풍을 확인할 수 있다. 인스타그램 해시태그 기준으로 #두쫀쿠는 3만8000여개, #두바이쫀득쿠키는 5만9000여개에 달한다. 배달의민족에 따르면 이달 첫 주 두쫀쿠 포장 주문 건수는 한 달 전보다 321% 증가했고, 지난해 12월 검색량은 두 달 전 대비 25배로 급증했다.

이처럼 단기간에 폭발적인 반응을 끌어낸 두바이 쫀득쿠키 열풍은 과연 어디까지 이어질 수 있을까. 사실 반짝 뛰었다 소강상태를 맞은 디저트가 적지 않다.

다만 두쫀쿠 열풍은 탕후루, 크루키, 뚱카롱, 도넛 등처럼 특정 형태가 유행을 타며 소비된 이전 사례들과 달리, ‘새로운 맛의 유입’이라는 점에서 결이 다르다는 평가가 나오고 있다.

디저트 전문가인 김경하 도레컴퍼니 대표는 “두쫀쿠는 기존에 있던 맛을 변주한 게 아니라 카다이프와 피스타치오라는 새로운 조합의 맛이 들어온 사례”라며 “소금빵이나 민트초코처럼 하나의 장르로 확장될 가능성도 충분하다”고 말했다. 실제로 최근에는 두바이 쫀득 김밥, 두쫀 롤, 두바이 소금빵, 두바이 피낭시에 등 파생 메뉴들이 잇따라 등장하고 있다. 심지어 ‘두바이 붕어빵’까지 등장했다.

소비층 역시 기존 디저트 열풍과 다른 양상을 보인다. 일례로 탕후루가 어린이와 10대를 중심으로 확산됐다면, 두쫀쿠는 견과류 기반의 디저트라는 점에서 연령대의 거부감이 상대적으로 낮다.

열량은 높지만 밀가루 비중이 상대적으로 적고, 단맛이 과하지 않아 중장년층 소비자도 접근하기 쉽다는 평가다. 실제 유행 자체에 반감을 갖던 소비자들도 한 번 먹어보면 ‘생각보다 괜찮다’는 반응을 보이는 경우가 적지 않다. 의외로 위스키 등과 페어링이 잘 어울린다.

원가 부담에도 불구하고 ‘경험 소비’ 성격의 수요가 이어지면서 당분간 두쫀쿠 열풍은 쉽게 꺼지지 않을 것이란 전망이 나온다. 정희원 기자

다만 현재 시장의 가장 큰 변수는 원재료 수급이다. 피스타치오와 카다이프, 마시멜로 등 주요 원료가 모두 수입품이다. 게다가 글로벌 가격이 급등하면서 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다.

김 대표는 “오늘 아침 저 역시 피스타치오를 구하느라 애를 먹었다. 피스타치오 페이스트는 원래 1kg당 9만~16만원 선에서 거래됐지만, 최근에는 많게는 30만원대까지 뛰었다”며 “소매로 바로 지금 구할 수 있는 페이스트는 1kg에 34만원을 넘는다. 2월 이후에 받을 수 있는 물량도 1kg당 15만원 수준”이라고 설명했다.

이어 “500g 페이스트로 두쫀쿠를 17~25개 정도 만들 수 있는데, 카다이프 역시 1kg당 5만~6만원 선”이라며 원가 부담이 상당하다고 덧붙였다.

예를 들어 탕후루가 국내산 과일과 설탕을 기반으로 비교적 안정적인 공급이 가능했던 것과 달리, 두쫀쿠는 무역 구조상 원물 확보 자체가 불안정한 측면을 배제하기 어렵다는 의미다. 김 대표는 “수요에 비해 공급이 따라가지 못하는 구조이기 때문에 희소성이 오히려 트렌드를 일정 기간 더 끌고 갈 가능성도 있다”고 내다봤다.

최근 ‘자영업자의 효도템’으로 떠오른 것에 대해서는 어떻게 보고 있을까. 김 대표는 자영업자 입장에서는 무작정 기대를 걸기보다 리스크 관리가 필요하다고 조언한다. 원재료 가격 급등으로 마진 구조가 급격히 악화될 수 있고, 구매대행을 통해 구입한 재료의 경우 수입 절차·표시 사항 미비에 따른 식품위생법 리스크, 매출 증가에 따른 세금 부담도 뒤따를 수 있어서다.

브랜드 정체성 관리 역시 중요한 변수다. 김 대표는 “커피 전문점이나 스콘 전문점이 두쫀쿠에 과도하게 매몰될 경우, 유행이 꺼진 뒤 기존 브랜드 이미지가 흐려질 수 있다”며 “일시적 매출 상승보다 장기적인 콘셉트 유지 전략을 함께 고민해야 지속 가능성이 생긴다”고 말했다.

김 대표는 두쫀쿠 열풍의 지속 가능성을 ‘장르화’에서 찾았다. 그는 “이번 유행은 기존 디저트처럼 모양만 바꾼 유행이 아니라, 카다이프와 피스타치오라는 새로운 맛이 국내 시장에 들어온 사례”라며 “유행에 그칠지, 지속 가능한 카테고리로 발전할지는 이후 파생 상품과 브랜드 전략에 달려 있다. 트렌드를 소모시키기보다 장르화하는 전략이 중요하다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

