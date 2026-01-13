‘경륜 황제’ 임채빈 5년 연속 최우수 선수상

‘경륜 황제’ 임채빈이 5년 연속 최우수 선수상을 수상하는 금자탑을 쌓았다.



국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 지난 8일 경기도 광명스피돔에서 ‘2025 경륜선수 종합 표창식’을 시행했다. 경륜선수 종합 표창식은 지난해 최고의 활약을 펼친 선수를 선정해 시상하는 행사로 5개 부문 총 8명의 선수가 수상자로 선정됐다.

임채빈이 지난 8일 2025 경륜 우수선수 표창 시상식에서 5년 연속으로 경륜을 대표하는 최우수 선수로 선정된 뒤 포즈를 취하고 있다.

최우수상은 지난해 그랑프리 경륜 우승에 빛나는 임채빈이 수상했다. 임채빈은 종합득점과 승률은 물론이고 상금, 다승 등 거의 모든 분야에서 가장 높은 성적을 기록했다. 이로써 임채빈은 2021년부터 5년 연속으로 경륜을 대표하는 선수가 됐다. 임채빈은 “경륜 최우수 선수로 뽑히게 돼 기쁘다. 더욱 열심히 하라는 의미로 생각하고 있다”며 “올해도 대상 경륜, 그랑프리 우승을 목표로 최선을 다할 계획이다. 항상 변함없이 응원해주시는 팬 분들께 성적으로 보답하겠다”고 소감을 전했다.



29기 수석 졸업생 박건수는 신인상과 특선급 페어플레이어상을 받으며 2관왕에 올랐다. 박건수는 “일생에 기회가 단 한 번뿐인 신인상을 받게 돼 더 기쁘다”며 “지난해 그랑프리 경륜에서 준결승까지 진출했는데, 올해는 그랑프리 경륜 결승에 올라가는 것이 목표”라는 당찬 소감을 전했다.

