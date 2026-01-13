올림픽 예열 완료! 빙속 김민선·이나현, 동계체전서 2관왕

김민선. 사진=AP/뉴시스

한국 스피드스케이팅 여자 단거리 ‘투톱’이 얼음 위를 질주했다. 김민선(의정부시청)과 이나현(한국체대)이 동계체전 2관왕을 차지하면서 올림픽 메달을 향한 희망을 띄웠다.

김민선은 13일 서울 태릉국제스케이트장에서 열린 제107회 전국동계체육대회 사전 경기 스피드스케이팅 여자 일반부 1000m에서 1분19초57의 기록으로 1위에 올랐다. 전날 500m에서도 38초61로 우승한 데 이어 2관왕을 차지했다. 여자 대학부는 이나현이 접수했다. 이나현은 1000m 경기에서 1분17초13으로 1위를 차지했다. 앞서 500m에서 38초16으로 우승한 그는 금메달 2개를 목에 걸었다.

남자부에선 김준호(강원도청)가 한발 빨랐다. 전날 열린 일반부 500m에서 34초94로 정재웅(34초96·스포츠토토)을 제치고 우승했다. 밀라노 올림픽 남자 매스스타트에 나서는 정재원(강원도청)은 남자 일반부 5000m에서 6분34초33으로 1위를 차지했다.

2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 예열을 마쳤다. 이들은 오는 23일부터 25일까지 독일 인첼에서 열리는 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵 5차 대회에 나선다. 이후 귀국하지 않고 올림픽이 열리는 이탈리아 밀라노로 곧장 이동할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

