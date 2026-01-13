“형님 안녕하세요” 노홍철, 정의선 회장에 주먹 인사…역대급 친화력 ‘눈길’

사진= 유튜브 채널 ‘노홍철’ 화면 캡처

방송인 노홍철과 정의선 현대자동차그룹 회장이 자연스럽게 인사를 나누는 모습이 공개돼 화제를 모으고 있다.

최근 유튜브 채널 ‘노홍철’에는 노홍철이 대통령경호처 일일 명예 경호관으로 참여해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 현장을 체험하는 과정이 담긴 영상이 업로드됐다.

영상 속에서 노홍철은 행사장에 참석한 정의선 회장에게 다가가 “형님 안녕하세요. 인사드리러 왔습니다”라며 먼저 말을 건넸다. 이에 정의선 회장은 “어 잘 있었어? 어디 앉아 있냐”고 반갑게 응답해 눈길을 끌었다.

노홍철이 “오늘 경호처랑 같이하고 있어서 왔다 갔다 하고 있다”고 설명하자, 정 회장은 “잘해요”라고 격려의 말을 전했다. 이어 노홍철은 “화이팅입니다, 형님”이라고 응원의 메시지를 건넸고, 두 사람은 주먹 인사를 나눈 뒤 각자의 자리로 향했다.

사진= 유튜브 채널 ‘노홍철’ 화면 캡처

해당 장면이 공개되자 온라인에서는 “의외의 조합이다”, “두 사람이 원래 친분이 있었나” 등 놀라움 섞인 반응이 이어지고 있다.

한편 노홍철과 정의선 회장은 지난 2023년 5월 전국경제인연합회가 기획한 ‘갓생 한 끼’ 프로그램에 함께 참여하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]