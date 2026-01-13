빙그레, 해태아이스크림 흡수합병

빙그레가 해태아이스크림과의 합병을 추진한다.

빙그레는 13일 이사회를 열고 해태아이스크림을 흡수합병하기로 결의했다고 밝혔다. 합병 이후 존속 법인은 빙그레이며, 해태아이스크림은 소멸한다. 빙그레는 현재 해태아이스크림 지분을 100% 보유하고 있다.

빙그레는 다음 달 12일 합병 승인 이사회를 거쳐 4월 1일 합병 절차를 완료할 계획이다.

빙그레는 2020년 10월 해태아이스크림을 인수한 이후 공동 마케팅, 물류센터 및 영업소 통합 운영 등 다양한 효율화 작업을 추진해 왔다. 그 결과 인수 2년 만에 흑자 전환에 성공했고, 매출 역시 지속적으로 성장하며 성공적인 인수 사례로 평가받고 있다.

양사는 이번 합병을 통해 급변하는 시장 환경에 보다 능동적으로 대응하고, 효율적이고 최적화된 인프라를 활용해 시장 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 중복된 조직을 통합하고 업무 프로세스를 일원화해 운영 효율성과 수익성을 동시에 높일 방침이다. 아울러 해외 수출과 이커머스 등 다양한 판매 채널로 제품 유통을 확대해 매출 성장에도 속도를 낼 계획이다.

빙그레 관계자는 “빙그레와 해태아이스크림의 합병을 통해 국내를 넘어 해외 식품시장을 선도하는 글로벌 식품 기업으로 도약할 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]