구혜선, 카이스트 석사 논문 표절률 1% 공개…“다음은 박사?”

카이스트(KAIST) 석사 과정을 조기 졸업한 배우 구혜선이 자신의 석사 학위 논문 표절 검사 결과를 직접 공개했다.

구혜선은 13일 개인 사회관계망서비스(SNS)에 졸업 사진과 함께 논문 표절 검사 확인서를 게재했다. 공개된 자료는 ‘카피킬러 채널’을 통해 분석된 결과로, 표절률이 1%로 나타났다.

해당 수치는 타인의 논문을 베꼈을 가능성이 사실상 없다는 의미로 해석된다.

앞서 구혜선은 지난 8일 SNS를 통해 “석사 논문 합격해 조기 졸업을 한다”며 학사모를 쓴 졸업 사진과 석사 학위 논문 표지 이미지를 공개한 바 있다. 그는 당시 “따끈한 (석사 논문)제본이 도착했다”며 “다음은…박사(?!)…필승!”이라는 글을 덧붙여 화제를 모았다.

구혜선의 석사 논문 제목은 ‘제5의 벽: 재투사로 형성된 1인 미디어 시대’(The Fifth Wall: Reprojection in the Age of One-Person Media)다. ‘제5의 벽’은 디지털 매체와 1인 미디어 환경 속에서 창작자와 소비자 사이에 새롭게 형성된 경계를 의미하는 개념으로 풀이된다.

이는 무대 위 배우와 관객 사이의 보이지 않는 경계를 뜻하는 ‘제4의 벽’ 개념을 확장한 것으로 보인다.

한편 구혜선은 2002년 CF 모델로 연예계에 데뷔했으며, MBC 시트콤 ‘논스톱5’(2004)와 KBS 드라마 ‘꽃보다 남자’(2009) 등을 통해 큰 사랑을 받았다. 이후 2020년 성균관대학교 영상학과에 재입학해 2024년 2월 졸업했으며, 같은 해 가을 학기 카이스트 미래전략대학원 과학저널리즘대학원 과정에 합격해 학업을 이어왔다.

