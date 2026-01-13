겨울은 김광진이지…2월 앵콜콘 확정

싱어송라이터 김광진이 연말 콘서트 전석 매진의 여운을 이어 앙코르 콘서트로 관객과 다시 만난다.

김광진은 오는 2월 21일 오후 6시, 명화라이브홀에서 ‘2026 김광진 앙코르 콘서트 ‘<The Treasure>’를 개최한다. 이번 공연은 지난해 12월 롯데콘서트홀에서 열린 ‘김광진 겨울 콘서트 〈The Treasure〉’가 전석 매진을 기록하며 큰 호응을 얻은 데 힘입어 마련됐다.

당시 공연은 클래식 공연장으로 활용되는 대형 규모의 롯데콘서트홀이 매진을 기록하며 김광진의 탄탄한 공연 경쟁력과 현재 높은 관심을 다시 한번 입증했다. 이는 앞서 진행된 ‘2025 김광진 SONG BOOK 콘서트(송북 콘서트)’에서 두 차례 전석 매진을 기록한 흐름과도 맞물리며, 이어져 온 공연 성과의 연장선이라는 점에서 의미를 더한다.

최근 김광진을 향한 대중적 재조명 역시 뚜렷하다. 유튜브 콘텐츠를 중심으로 김광진의 관련 영상이 꾸준한 조회수 상승세를 보이며 세대를 넘어 음악이 다시 확산되고 있으며, 이를 계기로 다양한 방송 및 미디어 출연 제의도 이어지고 있는 것으로 알려졌다.

공연기획사 (주)예음컬처앤콘텐츠와 캐슬뮤직 측은 “지난 겨울 콘서트에 보내주신 관객들의 큰 성원에 힘입어 앙코르 공연을 준비하게 됐다”며 “김광진의 음악이 세대를 넘어 지금 이 시대의 관객에게도 여전히 유효한 이야기로 닿고 있다는 점을 현장에서 다시 한번 확인할 수 있는 무대가 될 것”이라고 전했다.

이번 앙코르 콘서트에서는 지난 겨울 공연의 감동을 다시 한 번 이어가며, 김광진의 대표곡과 음악적 서사를 담은 무대를 통해 관객들과 깊은 호흡을 나눌 예정이다. 한편, 김광진 앙코르 콘서트 ‘<The Treasure>’의 티켓 예매는 1월 15일 오후 2시, NOL티켓(구 인터파크 티켓)을 통해 진행된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

