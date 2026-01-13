“목표는 신인상” 롱샷, 박재범 후광 딛고 ‘한방’ 노린다(종합)

“언젠가는 ‘박재범의 아이돌’이라는 수식어 넘어 롱샷으로 인정받고 싶어요. 열심히 하겠습니다.”

13일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 신인그룹 롱샷(오율·률·우진·루이)의 데뷔 앨범 ‘샷 콜러스(SHOT CALLERS)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

롱샷은 18년 차 가수 박재범이 제작한 보이그룹으로 오율, 률, 우진, 루이로 구성됐다. ‘박재범 제작 그룹’으로 일찌감치 화제성을 높였고 13일 첫 EP 공개를 앞두고 믹스테잎을 선공개하며 프리데뷔 기간을 가졌다. ‘대표님’ 박재범과 함께 대학축제와 MMA 무대에서 경험을 쌓으며 자신감을 키웠다. 이날도 박재범이 직접 쇼케이스에 참석해 멤버들에게 힘을 실었다.

팀명 롱샷은 ‘확률은 낮지만 판을 뒤집을 수 있는 결정적인 한방’을 의미한다. 멤버들은 “가능성이 희박한 슛을 ‘롱샷’이라고 하지만 그럼에도 불구하고 우리만의 스타일로 나아가고자 하는 마음을 담았다. (박재범) 대표님이 지어주신 팀명”이라고 소개했다. 우진은 “한국에서 많이 쓰는 표현이 아니라 처음엔 낯설었는데, 계속해서 롱샷이라는 이름으로 활동하다 보니 익숙해졌다. 이제 롱샷이 아니면 우리를 표현할 수 있는 이름이 없는 것 같다”고 밝혔다.

데뷔 앨범 ‘샷 콜러스(SHOT CALLERS)’는 롱샷이 펼쳐갈 음악적 세계관의 첫 조각이다. ‘통솔자’라는 사전적 의미처럼 스스로가 주체가 되어 통솔자로서 활동해가겠다는 롱샷의 당찬 포부를 담은 앨범명이다.

타이틀곡 ‘문워킨(Moonwalkin’)’은 롱샷을 탄생하게 해준 첫 곡이다. 몽환적 분위기의 곡으로 꾼과 자기 확신이 어우러진 청춘의 감정을 노래한다. 불확실함 속에서도 멈추지 않고 앞으로 나아가겠다는 롱샷의 포부를 담았다.

우진은 “사실 이 곡은 연습생 기간에 솔로곡으로 받았던 노래다. 후보곡으로 ‘문워킨’을 들려드렸는데, 대표님이 바로 단체곡으로 하자고 하셨다”며 “우리가 처음으로 같이 연습했고, 롱샷이라는 프로젝트가 이 곡으로 인해 시작했다고 할 정도로 의미 있는 곡”이라고 말했다.

수록곡 중 가장 ‘롱샷다운’ 곡을 묻자 우진은 타이틀곡 ‘문워킨’을 꼽았다. “긴 연습생 생활을 하다가 이 곡을 받고 나서야 빛이 보였다. ‘나도 시작할 수 있구나’ 생각에 애틋함이 있다. 감사함이 큰 곡”이라고 했다. 이어 ‘쏘씬(Saucin)’에 대해서는 “누구나 쉽게 즐길 수 있는 빠른 템포의 곡이다. 지난해 ‘MMA’에 출연한 이후 뮤직비디오를 선공개한 곡이라 우리의 정체성을 보여줄 수 있었다고 생각한다. ‘쏘씬’과 반대되는 무드의 ‘백 싯(Backseat)’도 우리의 진정성을 전할 수 있는 곡이라 생각한다”고 덧붙였다.

‘박재범 제작 그룹’으로 이름을 알린 만큼 자신감과 부담감을 동시에 가진다. 오율은 “대표님 덕에 많은 기회를 받고 좋은 환경에서 연습할 수 있었다. 감사한 마음”이라고 돌아보며 “언젠가는 우리들도 박재범의 아이돌이라는 수식어 넘어 롱샷으로 인정받고 싶다. 그때까지 열심히 하겠다”고 포부를 드러냈다.

목표는 신인상이다. 롱샷은 “흘러가는 대로 우리끼리 열심히 하다보면 자연스럽게 목표가 생기고, 언젠가 골이 들어갈 거라 생각한다”고 희망찬 미래를 그리면서 “대표님만 보고 모어비전에 들어왔기 때문에 대표님처럼 타임리스한 아티스트가 되고 싶다. 오랫동안 우리 가치관을 지키면서 잘 활동하고 싶다. 이 업계를 대표하는 하나의 브랜드가 되고 싶다”는 바람을 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]