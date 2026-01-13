수원 삼성, 이정효 애제자 헤이스 영입… “새 역사 만들어 갈 생각에 설레”

수원에 입단한 헤이스. 사진=수원 삼성 SNS 캡처

프로축구 K리그2 수원 삼성이 이정효 감독의 애제자 외인 공격수 헤이스를 영입했다고 13일 밝혔다.

2021년 광주FC에 입단한 그는 K리그 통산 170경기 38골 18도움을 올린 검증된 해결사다. 첫 시즌 30경기 4골 5도움을 기록한 그는 이듬해 39경기에서 12골 4도움 더욱 날아올랐다.

2023시즌 제주SK로 이적해 두 시즌 뛰었다. 지난해 이 감독의 러브콜을 받고 광주로 복귀했다. K리그1 37경기에서 10골 2도움으로 변함없는 활약을 이어갔다.

시즌 종료 후 광주와 결별했다. 이 감독의 러브콜을 받고 수원으로 둥지를 옮겼다.

헤이스는 “수원 삼성 선수가 돼 함께할 수 있어 정말 기쁘다. 이렇게 멋진 팬과 함께하게 돼 큰 영광이다. 위대한 팀의 유니폼을 입고 팬과 함께 새로운 역사를 만들어 갈 생각에 설레고 기쁘다”고 입단 소감을 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]