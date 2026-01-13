‘음주운전·절도 하차’ 윤지온 대신 합류한 홍종현, “부담 없었다면 거짓말”

사진 = 배우 홍종현이 쿠팡플레이 시리즈 '사랑 후에 오는 것들'(감독 문현성) 제작발표회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 홍종현이 채널A 새 토일드라마 ‘아기가 생겼어요’에 합류하게 된 배경과 솔직한 소감을 전했다. 해당 작품은 음주운전 및 절도 혐의로 물의를 빚은 윤지온이 하차한 이후 새롭게 캐스팅이 이뤄진 바 있다.

13일 오후 서울 구로구 더링크서울에서는 채널A 새 토일드라마 ‘아기가 생겼어요’(극본 소해원) 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 김진성 PD를 비롯해 배우 최진혁, 오연서, 홍종현, 김다솜이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.

‘아기가 생겼어요’는 결혼을 원치 않던 두 남녀가 하룻밤의 일탈로 얽히며 벌어지는 이야기를 그린 역주행 로맨틱 코미디다. 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다.

극 중 최진혁은 태한주류 사장 강두준 역을, 오연서는 태한주류 신제품 개발팀 과장 장희원 역을 맡았다. 홍종현은 두 사람 사이에 등장하는 차민욱 역을, 김다솜은 황미란 역으로 극에 활력을 더한다.

홍종현은 전작 ‘친애하는 X’에서 사이코패스 성향의 캐릭터를 연기한 바 있다. 이에 대해 그는 “전혀 힘들지 않았다. 오랜만에 즐겁고 따뜻한 현장에서 연기한 것 같아 좋았다. 함께 연기한 배우들 덕분”이라며 이번 작품에 대한 만족감을 드러냈다.

차민욱 역은 당초 윤지온이 출연할 예정이었으나, 논란으로 하차하며 홍종현이 중도 투입됐다. 이에 대해 홍종현은 “부담이 없었다면 거짓말이다. PD님, 다른 배우들과 만나 대화를 나눈 후 ‘이분들과 함께라면 할 수 있겠다’는 판단이었다”고 밝혔다.

이어 그는 “허락된 시간 내에서 열심히 할 수밖에 없었는데, 현장에서 다들 저를 많이 도와줬다”며 동료 배우들과 제작진에게 감사의 마음을 전했다.

한편 ‘아기가 생겼어요’는 오는 17일 오후 10시 30분 첫 방송을 앞두고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

