넓은 이마 고민 해결사 ‘헤어라인모발이식’… 절개와 비절개 선택 기준은?

헤어라인은 얼굴의 전체적인 윤곽을 결정짓는 핵심적인 요소다. 단순히 이마의 높낮이를 조절하는 것을 넘어 얼굴형과의 조화와 비율을 완성하는 역할을 하기 때문이다.

최근 외모 관리에 대한 관심이 남녀노소를 불문하고 높아지면서 넓은 이마나 M자형 헤어라인으로 인한 콤플렉스를 해결하기 위해 헤어라인모발이식을 선택하는 이들이 꾸준히 늘고 있다. 과거의 모발이식이 주로 탈모 치료에 집중했다면 최근의 경향은 미용적 완성도를 높이는 디자인적 접근이 주를 이룬다.

헤어라인모발이식은 일반적인 정수리 모발이식과는 그 성격이 판이하다. 정수리 부위는 기존 모발 사이의 밀도를 보강하는 데 주력하는 반면, 헤어라인은 얼굴 정면에서 바로 노출되는 부위인 만큼 자연스러움이 최우선이다.

인위적인 직선 형태보다는 개인의 얼굴형에 맞춘 입체적인 디자인이 필수적이며, 모발의 굵기와 방향, 각도까지 세밀하게 고려해야 한다. 특히 앞부분에는 얇고 부드러운 잔머리를 배치하고 뒤로 갈수록 점진적으로 밀도를 높이는 그라데이션 기법이 적용되어야 인위적인 느낌을 줄일 수 있다.

시술 방식은 크게 절개와 비절개 방식으로 나뉜다. 절개 방식은 후두부의 일정 면적을 채취하여 모낭을 분리하는 방법으로, 한 번에 많은 양의 모발을 이식할 때 유리하며 비용 면에서도 효율적이다.

반면 비절개 방식은 후두부를 절개하지 않고 모낭 단위 추출기를 사용하여 필요한 모낭만을 하나씩 채취한다. 흉터에 대한 부담이 적고 회복이 빠르다는 장점이 있어 수술 직후 빠른 일상 복귀를 원하는 이들에게 적합하다. 두 방식 모두 장단점이 뚜렷하므로, 환자의 두피 상태와 모발의 밀도, 탄력 등을 종합적으로 진단하여 최적의 방법을 선택하는 것이 중요하다.

성공적인 헤어라인모발이식을 위해서는 이식될 모발의 생착률만큼이나 '심미적 안목'이 중요하다. 사람마다 이마의 뼈 구조와 광대의 돌출 정도, 눈코입의 배치가 다르므로, 지나치게 이마를 낮추거나 단순하게 1:1:1 비율로 디자인하면 오히려 답답해 보이거나 가발을 쓴 듯한 부자연스러운 느낌이 들 수 있다. 얼굴의 황금 비율을 고려하여 각 페이스의 전체적인 유형에 맞는 골든 포인트를 정하고 이를 중점으로 상안검과 중안검, 하안검의 조화를 맞추는 섬세한 설계가 동반되어야 한다.

수술 후 관리 역시 간과해서는 안 될 부분이다. 이식된 모발은 약 2주에서 한 달 사이에 일시적으로 빠지다가 3~4개월부터 본격적으로 새로운 모발이 자라나기 시작한다. 이 시기에 두피 청결을 유지하고 처방된 약물을 꾸준히 복용하며 의료진의 안내를 충실히 따라야 모발의 생착률을 높일 수 있다. 또한 흡연이나 음주 등 혈관 건강에 해로운 습관은 모낭으로 가는 영양 공급을 방해하여 악영향을 줄 수 있으므로 삼가야 한다.

강민호 강남 로미모모발이식센터 원장은 “만족도 높은 헤어라인모발이식을 위해서는 임상 경험이 풍부한 의료진과의 충분한 상담이 필요하다”며 “단순히 저렴한 가격이나 홍보 문구에 현혹되기보다는, 해당 의료기관이 체계적인 모낭 분리 시스템을 갖추고 있는지, 사후 관리 프로그램이 철저한지 등을 꼼꼼히 따져봐야 한다. 모발이식은 한 번의 수술로 최상의 결과를 내야 하는 정교한 작업이기 때문”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]