[SW현장] ‘아이돌 제작’ 박재범 “혼 갈아 넣은 롱샷, 모든 것 베풀 수 있어”

가수 겸 모어비전 대표 프로듀서 박재범. 한윤종 세계일보 기자

데뷔 18년 차 박재범은 아이돌 그룹으로 데뷔해 솔로 가수로 활동하며 힙합신에 큰 획을 그었다. 소속사를 직접 운영하기도 하고 성공한 사업가로도 이름을 알렸다. 그런 그가 또 하나의 도전에 나섰다. 아이돌 제작자가 되어 신인그룹 ‘롱샷’을 세상에 선보인다.

13일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 신인그룹 롱샷(오율·률·우진·루이)의 데뷔 앨범 ‘샷 콜러스(SHOT CALLERS)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

롱샷은 힙합신의 대선배이자 모어비전의 대표 프로듀서로 활약하고 있는 박재범이 선보이는 그룹이다. 수년간 ‘아이돌 양성’의 꿈을 밝혀온 박재범 덕에 롱샷은 ‘박재범 제작 그룹’으로 일찌감치 화제를 모았다. 이날 K-팝 선배이자 소속사 대표로 함께 무대에 선 박재범은 “너무 멋있고 잘 하는 친구들이다. 내 모든 혼을 갈아 넣은 멋있는 그룹”이라고 롱샷은 소개했다.

신인그룹 롱샷. 모어비전 제공

박재범의 ‘감’을 믿고 멤버를 구성했다. 그는 “처음에는 다르게 할 자신이 있었는데, 어떻게 해야하나 싶은 마음도 들었다. 글로벌 오디션을 통해 여러 친구들을 만나면서 자연스럽게 팀이 만들어졌다”며 “억지로 구겨넣기 보다 나와 같은 마음을 가진 친구들, 내 모든 것을 베풀 수 있는 친구들을 토대로 롱샷이 만들어졌다”고 했다.

데뷔 18년 차 가수로서 의미와 가치를 느낄 수 있는 일을 통해 원동력을 찾고자 했다. 수많은 앨범을 내고 회사를 창립하고, 성공한 아티스트로 활동한 박재범의 다음 스텝은 아이돌 제작이었다.

“글로벌화 된 K-팝신에서 내 경험을 토대로 내가 원하고 즐겨 들을 수 있는 팀을 만들어야겠다고 생각했어요. 어려운 도전이고 비용이 많이 든다는 것도 예상했죠.(웃음) 제 커리어를 돌아보면 계속 도전하면서 선입견을 뚫고 여기까지 왔다고 생각해요. 계속 프론트맨으로 활동하기 보다는 자격있는 친구들에게 물려주고 싶었어요”

박재범은 수없이 선 무대보다 취재진에게 롱샷을 처음 소개하는 쇼케이스 자리에서 더 긴장감이 느껴진다고 털어놨다. ‘남들과 다른’ 아이돌 제작을 자신했던 박재범은 “내 우선순위는 확실하다. 긴 시간동안 진정성을 보여드리고 있다고 생각한다. 남들을 따라가기 보다는 우리가 좋아하는 걸 하고 많은 분들을 설득시키고, 이로 인해 존경을 받고 싶다”고 강조했다.

이어 “내겐 아직 낭만이 살아있다. 그 낭만을 토대로 만들어진 그룹이자 순수하게 음악과 춤을 좋아하고, 서로가 서로를 진심으로 좋아하는 친구들”이라고 자랑을 내놨다. 긴 시간동안 ‘진정성’을 지켜온 만큼 롱샷에게도 진정성을 강조해왔다.

신인그룹 롱샷. 모어비전 제공

소속사 대표로서 각 멤버에 대해 자랑하는 시간도 가졌다. “오율은 말끔하게 생기고 목소리가 매력있다”며 “‘쏘씬’이나 ‘문워킨’ 콘셉트와는 잘 맞지 않았지만, 노력과 간절함이 확실히 있었다. 운동도 잘 한다 유일하게 복근이 있는 섹시가이”라고 날것의 평가를 내놨다.

율은 엠넷 ‘쇼미더미니’에서 인연을 쌓았다. 대표로서 진정성과 무게감을 원했고, 성장한 모습을 보여준 멤버다. “힙합신의 다른 래퍼들도 너무 멋있어졌다고 칭찬을 많이한다. 원래 춤을 못췄는데 이제 잘 춘다”고 솔직하게 소개했다. 막내 루이에 대해서는 “타고난 건 아무리 연습해도 얻을 수 없는데, 루이는 타고난 톤이 있다. 약간 몸치 같았지만, 이제 춤도 너무 멋있게 잘 춘다”, 우진에 대해서는 “음악에는 답이 없다. 계속 궁금해하고 재능을 키워야 하는데, 궁금증이 많아 멋진 멤버다. 음악이나 춤에 ‘느낌’도 있다”고 말했다.

지금은 솔로로 활동하는 박재범이지만 데뷔는 아이돌 그룹이었다. 박재범이 2PM으로 활동하던 당시 멤버들은 갓 태어날 정도로 세대차가 있다. 박재범은 박재범은 “내가 아이돌 활동을 한 건 너무 오래 전 일이다. 많은 것이 변했고, 나는 많이 동떨어져 있었다. 다만 내가 가진 방식이 특별한 걸 만들어 내는 데 좋은 방식이라 생각한다”고 자신하며 “비즈니스로 다가가기 보다는 내가 진심으로 좋아할 수 있는 팀을 만들고 싶었다”고 했다.

소신에 따라, 흔들리지 않고 나아가고자 한다. 박재범은 “멤버들과 회사는 신뢰 관계로 이뤄져 있다. 어느정도 자율성은 있지만, 양심에 따라 행동할 거라 생각한다”며 “(멤버들이) 아직 어리니까 실수할 수도 있지만, 곁에 좋은 어른들이 우리의 경험을 전수할 수 있도록 소통하고 싶다”고 소신을 드러냈다.

이제 막 닻을 올렸다. 어디로 나아갈지, 얼마나 성장할 지 예상할 순 없지만 기대가 크다. 제작자 박재범은 “롱샷 멤버들은 계속해서 작업하고 있다. 너무 빠른 속도로 성장하고 있어서 방향성을 예측할 수 없다. 확실한 건 ‘기대할만 하다’는 것”이라고 자신했다.

오율, 률, 우진, 루이로 구성된 4인조 보이그룹 롱샷은 13일 오후 6시 첫 EP ‘샷 콜러스’와 타이틀곡 ‘문워킨(Moonwalkin’)’을 발표한다. ‘문워킨’은 몽환적 분위기의 곡으로 꾼과 자기 확신이 어우러진 청춘의 감정을 노래한다. 불확실함 속에서도 멈추지 않고 앞으로 나아가겠다는 롱샷의 포부를 담았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]