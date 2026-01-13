“눈보라 속에서도 흔들림 無” 백지영 라이브에 ‘칭찬성 논란’

사진= 온라인 커뮤니티 갈무리

가수 백지영이 거센 눈보라 속에서도 흔들림 없는 라이브 무대를 선보이며 이른바 ‘칭찬성 논란’의 주인공이 됐다.

최근 유튜브와 각종 온라인 커뮤니티에는 ‘눈보라 속 백지영 라이브 논란’이라는 제목의 영상이 확산되며 화제를 모았다. 영상에는 지난 10일 열린 국내 대표 겨울 축제인 ‘화천산천어축제’ 개막식 공연 장면이 담겼다.

이날 백지영은 축제 무대에 올라 자신의 히트곡들을 열창하며 현장 분위기를 단숨에 끌어올렸다. 특히 공연 도중 시야를 가릴 정도의 강한 눈보라가 몰아쳤지만, 그는 이를 개의치 않은 채 더욱 몰입도 높은 감정 표현과 안정적인 가창력으로 완벽한 라이브 무대를 완성했다.

영상을 공유한 한 네티즌은 “눈 떠 있기 힘들 정도로 눈보라가 심하고 추웠는데, 지영 언니 라이브 진짜 미쳤다”며 감탄을 전했다.

이를 접한 누리꾼들 역시 “잘 불렀다고 논란인 거냐”, “숨 소리까지 들리는 찐 라이브다”, “눈 오는 날 라이브 공연이라니 명장면이다”, “논란이 아니라 예술이다”, “눈 맞으면서 노래 듣는 관객들도 대단하다”, “역시 갓지영” 등 극찬을 아끼지 않았다.

혹독한 날씨 속에서도 흔들림 없는 무대를 보여준 백지영의 라이브 영상은 현재까지도 꾸준히 공유되며 화제를 이어가고 있다.

한편 백지영은 2013년 9세 연하 배우 정석원과 결혼해 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

