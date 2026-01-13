배우 최진혁(왼쪽), 오연서. 채널A 제공

오연서와 최진혁의 예상을 뒤엎는 로맨스가 시청자를 만날 준비를 마쳤다.

13일 오후 서울 구로구 더링크서울 내 더링크홀에서는 채널A 새 토일드라마 '아기가 생겼어요' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 김진성 감독, 배우 최진혁, 오연서, 홍종현, 김다솜이 참석했다.

아기가 생겼어요는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로, 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. 연애와 결혼의 순서를 뒤집는 설정을 중심으로 유쾌한 스토리를 펼친다. 원작과 다른 점은 기존 학교 배경이 회사로 변경돼 스토리가 전개된다.

김 감독은 "설정이 진부할 수도 있지만, 세련된 영상미와 음악, 젊은 감각으로 재해석했다"며 "드라마에 완전히 겹치지 않는 소재란 없다고 생각하는데, 일정 주기에 따라 비슷한 소재가 돈다. 반면 우리 드라마는 트렌드에서 벗어난, 시대를 역주행한다는 점에서 신선하다"고 소개했다.

이어 "원작 팬이 워낙 많은 만큼 역주행 로맨스의 매력은 살리되, 웹툰에서 담지 못하는 것을 재미있게 담아내고 싶었다. 그런 부분에 있어 각색을 좀 했다"며 "원작을 보셨던 분들은 조금 다르다 느낄 수 있겠지만, 재미·코미디·로맨스를 골고루 담았다"고 드라마의 차별점을 설명했다.

배우 오연서. 채널A 제공

아기가 생겼어요는 믿고 보는 로코퀸 오연서가 그리는 새로운 로맨스가 기대 포인트다. 오연서는 극 중 태한주류 신제품 개발팀 최연소 과장 장희원 역을 맡았다. 부모의 이혼과 그로 인한 엄마의 독설 속에서 자란 탓에 '이번 생에 결혼은 절대 하지 않겠다'라고 선언하지만 강두준(최진혁 분)을 만나면서 뜻밖의 변수를 겪는다.

오연서는 "대본을 너무 재밌게 읽었다. 전작을 함께 한 감독님을 또 만난다는 생각에 너무 설렜다"며 출연 계기를 밝혔다. 최진혁의 합류도 이유 중 하나다. 그는 "최진혁 오빠가 한다고 해서 믿고 연기할 수 있어서 선택했다. 설렜고, 사랑하러 현장에 나가는 느낌이었다. 사랑도 많이 받고, 가서 사랑도 많이 하는 현장이었다"고 말해 기대를 높였다.

다만 소재에 대한 부담이 있었다. 오연서는 "혼전 임신에 대한 부분이 조금 부담스럽긴 했다"며 "30대가 넘으면 갑작스러운 임신에 고민할 수 있지 않나. 내 미래를 위해 어떤 결정을 해야 하나 걱정할 거다. 하지만 결혼 결심과 사랑, 아이에 대해 책임지는 과정이 드라마에 탄탄하게 그려졌다"며 작품에 대한 신뢰를 드러냈다.

최진혁은 드라마 구가의 서(2013) 이후 13년 만에 김 감독과 재회했다. 그는 드라마에 출연한 계기에 대해 "역발상이 좋았고 신선했다. 또 감독님과 구가의 서 때의 인연으로 친분이 있었다. 대본도 재밌어서 작품을 결정했던 것 같다"고 밝혔다.

최진혁이 맡은 강두준은 태한그룹 차기 후계자다. 모든 것이 완벽한 재벌 2세지만, 세상 전부나 다름없던 형이 자신 때문에 죽었다는 죄책감 때문에 형이 살고자 했던 남은 인생을 대신 살기로 결심하고 결혼도 포기한 인물이다. 그러다 희원을 만나면서 감정의 혼란을 마주한다.

드라마 운명처럼 널 사랑해(2014)와 역주행 로맨스 설정이 비슷한 부분이 있지만 최진혁만의 매력으로 로맨스가 새롭게 펼쳐질 예정이다. 최진혁은 "(운명처럼 널 사랑해) 출연 당시 장나라를 지켜주는 역할을 맡았다. 이번엔 장혁의 역할을 연기한다"면서 "사실 아는 맛이 재밌지 않나. 식상한듯 하지만 재밌고 빠른 템포로 밝게 잘 그려냈다"고 말했다.

배우 최진혁. 채널A 제공

여기에 홍종현, 김다솜 등 개성 있는 배우들이 극에 색다른 웃음을 예고한다. 홍종현은 희원의 15년지기 남사친 차민욱을, 김다솜은 희원의 절친 황미란으로 분한다.

특히 차민욱 캐릭터는 촬영 중간 캐스팅 변화로 한차례 주목받은 바 있어, 배우의 합이나 촬영 완성도에 대한 관심이 높다. 당초 배우 윤지온이 맡아 촬영을 진행했지만 음주운전 적발 사실이 보도되면서 하차해 이후 홍종현이 합류해 재촬영을 진행했다.

이에 대한 부담이 없었는지에 대해 묻자 홍종현은 "부담감이 있었다. 이미 다 호흡 맞춘 현장에 내가 들어가서 잘 어울릴 수 있을까, 폐 끼치지 않을까 별의 별 생각을 했다"며 "감독님 만나 이야기하고 결론 내린 건 '해볼만 하다'였다. 마음을 잡고 현장에 갔을 때 모든 분들이 도와주셨다. 스태프부터 진혁 형도 '쉽지않은 결정 해줘서 고맙다'고 해줬다. 세심한 배려들 때문에 제가 준비한 것보다 더 잘할 수 있었다"고 말했다.

어려운 상황 속에 배우들의 합이 모여 촬영된 아기가 생겼어요는 오는 17일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

