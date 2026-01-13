SPC그룹,창업 뿌리 담은 ‘상미당’ 지주사 출범… “지배구조 투명성 강화”

SPC그룹이 지주회사 체제로 전환한다. SPC그룹은 13일 지주사 ‘상미당홀딩스(SMDH)’를 공식 출범시키고, 그룹 지배구조를 지주회사 중심으로 재편한다고 밝혔다.

앞서 SPC그룹의 핵심 계열사인 파리크라상은 지난해 12월 31일 임시 주주총회를 열고 지주회사인 상미당홀딩스와 사업회사인 파리크라상으로 물적 분할하는 안건을 의결했다. 이번 분할을 통해 SPC그룹은 순수 지주회사 체제를 구축하게 됐다.

SPC그룹은 이번 지배구조 개편 배경으로 글로벌 사업 확대와 경영 환경 변화에 대응하기 위한 투명성 강화와 전문성 제고를 꼽았다. 그동안 파리크라상이 주요 계열사 지분을 보유하며 사실상 지주회사 역할을 수행해 왔지만, 사업 부문을 분리해 순수 지주회사로 전환함으로써 의사결정 구조의 명확성과 ESG 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

지주회사 명칭인 ‘상미당’은 SPC그룹의 출발점에서 따왔다. 상미당은 1945년 고 허창성 명예회장이 황해도 옹진에서 창업한 제과점으로, ‘좋고 맛있는 것을 제공한다’는 의미를 담고 있다. 고객 신뢰와 품질 중심 경영, 나눔과 상생을 강조해 온 창업 철학을 지주회사 운영의 핵심 가치로 삼겠다는 설명이다.

상미당홀딩스는 향후 그룹의 중장기 성장 전략과 글로벌 사업 방향 수립을 담당하고, 각 계열사가 본업 경쟁력 강화에 집중할 수 있도록 지원하는 역할을 맡는다. 동시에 준법, 안전, 혁신 등 공통 가치가 그룹 전반에 일관되게 적용될 수 있도록 관리 체계를 구축할 계획이다.

계열사들은 자율성과 책임경영을 바탕으로 독립적인 의사결정 구조를 유지한다. 브랜드 운영 역시 지주회사의 직접 개입을 최소화하고, 개별 브랜드 중심의 커뮤니케이션 전략으로 전환할 방침이다.

상미당홀딩스 관계자는 “지주회사 체제 전환을 통해 기업 운영의 투명성과 책임성을 높이고, 급변하는 글로벌 환경 속에서도 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다”며 “국내외 시장에서 신뢰받는 경영 체계를 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

