부산 아이파크 자생력 위한 정몽규의 파격적 선택… 41세 마케팅 전문가 단장 선임

마케팅 전문가로 불리는 김홍섭 신임 부산 단장이 구단의 혁신을 예고하고 있다. 김 단장이 포즈를 취하고 있다. 부산 아이파크 제공

정몽규 대한축구협회장 겸 부산 아이파크 구단주. 사진=한국프로축구연맹 제공

정몽규 부산 아이파크 구단주(HDC 회장, 대한축구협회장)가 K리그 역대 최연소 단장을 선임하는 파격적인 결정을 내렸다. 부산 연고지 프로스포츠 구단 가운데 가장 인기 없는 구단, 자본 잠식 상태의 부산 아이파크를 구할 수 있을까.

혁신을 예고했다. 부산 아이파크는 최근 김홍섭 전 대구FC 전력강화TF팀 과장을 신임 단장으로 임명했다. 김 신임 단장은 다음주 중 공식 인사가 나면 본격적인 업무에 돌입할 것으로 보인다.

김 단장은 1984년 3월생으로, 올해 만 41세다. 2022년 9월 당시 만 43세에 안산 그리너스 단장에 취임한 김길식 전 충북청주FC 감독보다 2년 빠른 K리그 역대 최연소 단장이다.

김 단장은 ‘대팍’으로 불리는 대구의 전용구장 조성과 구단 브랜드 정비를 맡아 성공적으로 이끌었다. 대구는 전용구장이 개장한 2019년 1만734명의 관중을 모아 유료 관중 집계 이후 처음으로 홈 평균 관중 1만명을 넘겼다. 대구는 그 해 제15회 대한민국 스포츠산업대상 ‘우수 프로스포츠단’에 선정돼 문화체육관광부 장관 표창을 받았다. 2019년과 2020년에는 한국프로축구연맹 ‘팬 프렌들리 클럽상’을 2년 연속 받았다.

구단 측은 “김 단장이 다양한 경험을 바탕으로 향후 선수단과 마케팅 등 구단 운영을 전반적으로 아우르며, 조직 운영 혁신과 중장기 발전 전략 수립에 핵심 역할을 수행할 예정”이라며 “혁신의 방향성을 구단 운영 전반으로 확장해 나갈 계획”이라고 전했다.

부산 아이파크는 위기의 팀이다. 우선 부산 연고지 스포츠 구단 가운데 가장 인기가 없다. 부산을 대표하는 프로야구 롯데 자이언츠는 2025시즌 홈 관중 150만 7704명이라는 숫자를 새겼다. 부산 인구(2025년 12월 기준)가 약 320만명인 점을 감안하면 절반의 시민이 야구장을 찾았다는 의미다. 프로농구 KCC는 올 시즌 평균 4000명 이상의 관중이 체육관을 찾고 있다. 올 시즌 부산을 새로운 연고지로 선택한 프로배구 V리그 OK저축은행은 올 시즌 상반기 홈 평균 관중 3051명을 기록해 전체 1위에 올랐다. 여자프로농구 BNK 썸 역시 지난 시즌 평균 1525명으로 전체 2위에 올랐고, 최근 치른 WKBL 올스타전은 매진 사례를 기록했다.

반면 부산 아이파크의 2025시즌 평균 관중은 3280명이었다. 구단 운영비나 경기장 규모를 비교하면 실내 스포츠 종목과 비교해도 현저하게 낮은 수치다.

구단 재정도 위기다. 현재 자본 잠식 상태다. 부산 아이파크의 법인 HDC스포츠는 지난해 7월 주주배정 증자로 지분 100%를 보유한 HDC가 24억원을 조달했다. 2024년 말 기준 자본총액이 -23억원으로 나타나는 등 자생력 강화가 시급한 상황이다. 선수단 총 연봉 규모도 줄었다. 2023시즌만 하더라도 59억1467만3000원으로 K리그2 1위였다. 하지만 점차 줄어 지난 시즌에는 45억5301만2000원으로 8위까지 떨어졌다. 성적 역시 2023시즌 2위에서 2024시즌 5위로 떨어졌고 지난 시즌에는 8위까지 내려갔다.

부산 아이파크는 2016년 K리그2로 강등된지 10년이 지났다. 그동안 2020시즌 딱 한 번 승격의 단비를 맞았지만, 그 뿐이었다. 정 구단주의 파격적인 선택이 어떤 결과를 가져올지 관심이 집중되고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

