최휘영 문화체육관광부 장관이 문체부와 산하기관에 실효성 있는 성과 중심의 정책 전환을 주문했다.

최 장관은 13일 서울 종로구 CKL 스테이지에서 열린 문체부 소속·공공기관 1차 업무보고에서 “문체부와 산하기관은 큰 틀에서 한 몸”이라며 “전체는 한 몸이지만 그동안 분야별로 사안마다 따로따로 뵙다보니 답답할 때가 많았다. 그럴듯한 말은 있었지만 어떤 결과를 얻으려고 하는지 잘 보이지 않았다. 정책이 목표한 바 대로 잘 진행되고 있는지 명확한 기준점이 잡히지 않았다는 것”이라고 말했다.

그러면서 “모든 정책은 만든 이유가 있고, 나중에 잘 됐는지 여부를 평가하도록 정교하게 짜놓는 건 당연하다. 그런데 아쉽게도 그러지 않았다”며 “정책이 당초 목표대로 가고 있는지, 방향이 잘못됐는지, 장애물은 없는지, 수시로 분석하고 보완점을 찾고 고치고 지속적으로 점검하려면 가늠자, 지표가 있어야 한다”고 강조했다.

특히 최 장관은 “성과가 떨어지는 정책은 의미가 없다. 국민 세금으로 헛돈을 쓰는 것”이라며 “존재 이유를 정책의 성과로 국민 앞에 증명해야 한다. 그렇지 못하면 공적인 일을 할 자격이 없다. 그래야 우리의 시대적 소명인 문화가 이끄는 성장의 대전환을 눈앞에 현실로 만들 수 있다”고 덧붙였다.

문체부는 이날부터 오는 16일까지 4회에 걸쳐 총 59개의 소속·공공기관 및 주요 유관기관의 업무보고를 받는다. 지난달 대통령 업무보고에 따른 기관별 후속 조치가 속도감 있게 이행되도록 점검하고 각 기관이 현장의 문제를 적시에 해결할 역량을 갖추고 있는지, 기존의 관성적인 업무추진 방식에서 벗어나 국민이 체감하는 실질적인 성과를 창출할 수 있는지 중점적으로 점검할 계획이다.

1차 업무보고는 한국문화예술위원회·예술경영지원센터·한국콘텐츠진흥원·영화진흥위원회·한국관광공사·국민체육진흥공단·대한체육회 등 총 18개의 기관이 참여했다. 14일에는 예술의전당·국악방송·게임물관리위원회·언론진흥재단 등 총 24개 기관이 참여한다. 16일에는 한국예술종합학교·국립국악원·국립중앙극장·국립아시아문화전당 등 15개 기관이, 같은 날 오후에는 국가유산청과 국가유산진흥원이 참여한다.

최 장관은 “K-컬처 300조원과 외국인 관광객 3000만명 조기 달성 등 원대한 국정 목표를 이루기 위해서는 기존 방식에 머물러서는 불가능하다”며 “이번 업무보고를 통해 각 기관이 현장과 국민의 요구에 얼마나 기민하게 대응하고 있는지 꼼꼼히 점검할 것”이라고 말했다.



