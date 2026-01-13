“순수익 50억·차 6대” 염경환, 홈쇼핑으로 돈 제대로 벌었다

사진= 유튜브 채널 ‘짠한형’ 화면 캡처

코미디언 출신 염경환이 홈쇼핑에서 거둔 놀라운 성공 근황을 공개했다.

12일 유튜브 채널 ‘짠한형’에는 ‘따따블로 웃긴 아재들이 귀환 최양락 이봉원 지상렬 염경환 [짠한형 EP.127]’ 영상이 공개됐다. 이날 방송에서 염경환과 지상렬이 등장하자 신동엽은 “(지)상렬이랑 나는 좀 지나서 ‘무슨 선배야, 친구하자’ 했는데 경환이는 만날 기회가 없어서 애매했는데 홈쇼핑으로 잘나가는 거 보고 ‘친구하자’ 했다”고 운을 뗐다.

홈쇼핑 얘기가 나오자 이봉원은 “엄청 나”라며 염경환을 치켜세웠고, 지상렬은 “2025년도에도 50억 원 찍었다. 순수익만 50억 원이다. 세금만 23억”이라며 스튜디오를 술렁이게 했다. 지상렬은 이어 염경환을 두고 “움직이는 국세청”이라고 표현하며 “이런 사람들 때문에 우리가 먹고 사는 것”이라며 박수를 보냈다. 이에 염경환은 “아이…”라며 겸연쩍게 웃거나 고개를 끄덕이며 간접적으로 사실을 인정하는 모습을 보였다.

염경환의 홈쇼핑 성공 사례는 이번이 처음이 아니다. 그는 2025년 7월에도 ‘짠한형’에 출연하며 “우리 친구할까?”라며 다가갔다. 지상렬이 더 강하게 하라고 부추기자 염경환은 “동엽아, 올해는 내가 조금 더 번 것 같다”, “돈다발로 따귀 한 대 맞자”라고 너스레를 떨며 웃음을 자아냈다.

부동산과 자산 관련 근황도 공개됐다. 그는 하루 최다 홈쇼핑 출연 횟수 8회, 보유 차량 6대, 최근 자가 아파트 대출 완납 소식 등을 밝히며 안정된 재력과 생활을 자랑했다. 다만 서정훈의 2조 재력 관련 소문에 대해서는 “헛소문이라고 말하고 싶은 게 홈쇼핑에 나오는 매출액이 다 제 게 아니다. 출연료를 받고 나가는 거다”라고 선을 그었다.

염경환은 아내에게도 남다른 애정을 보였다. 과거 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에서는 명품 가방과 스포츠카를 선물했다고 밝히며 “젊은 나이에 못 하지 않았냐. 지금이라도 다 하라고 한다. 아내와 함께 백화점에 갔는데 아내가 백화점 VIP가 돼 있더라. 이제라도 행복하게 살아볼 것”이라고 말했다.

한때 개그맨으로 활동하며 대중에게 친숙했던 염경환은 홈쇼핑으로 영역을 확장, 안정적인 재력을 갖춘 ‘홈쇼핑 성공 사례’로 자리매김했다.

