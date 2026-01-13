장원영이 태그한 ‘의문의 계정’? 새로운 시작 암시했나

사진= 장원영 SNS

그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 남긴 의미심장한 움직임이 팬들 사이에서 뜨거운 화제를 모으고 있다.

장원영은 지난 12일 자신의 SNS를 통해 정체를 알 수 없는 한 계정을 태그했다. 해당 계정은 구체적인 설명 없이 체리 로고와 감각적인 이미지들로 채워져 있어 궁금증을 키웠다. 특히 장원영의 이름 초성인 ‘ㅈㅇㅇ’이 체리 로고로 완성되는 과정을 담은 게시물이 공개되며 팬들의 시선을 사로잡았다.

이를 본 팬들은 해당 계정의 아이디가 장원영의 개인 계정과 유사하다는 점에 주목했다. 이로 인해 개인 브랜드 론칭이나 솔로 프로젝트를 위한 사전 작업이 아니냐는 추측이 이어지고 있다. 팬들 사이에서는 “개인 사업을 시작하는 게 아니냐”, “브랜드 협업 광고일 것 같다”, “솔로 앨범이면 좋겠다” 등 다양한 반응이 쏟아졌다.

이 같은 추측에 불을 지핀 건 최근 팬사인회에서의 발언이다. 지난 11일 타이베이에서 열린 팬사인회에서 한 팬이 해당 계정의 정체를 묻자, 장원영은 “그건 전부 나에 관한 것”이라고 답했다. 이어 구체적인 설명 대신 “무슨 일이 일어날지 기다려 달라”고 말해 기대감을 더욱 높였다.

또 다른 팬이 프로젝트와 관련한 힌트를 요청하자, 장원영은 “그건 바로 여자를 더 여자답게 만드는 것(That’s what makes a woman a woman)”이라는 메시지를 남겨 눈길을 끌었다. 이는 평소 ‘코난 덕후’로 알려진 장원영이 애니메이션 ‘명탐정 코난’ 속 명대사를 인용한 것으로 알려졌다. 이 발언을 두고 일각에서는 ‘포에버 체리’로 불리는 해당 프로젝트가 뷰티 또는 패션 관련 브랜드일 가능성에 무게를 두고 있다.

그동안 장원영은 ‘럭키 비키’, ‘원영적 사고’ 등 자신만의 키워드로 트렌드를 만들어온 바 있다. 이번 ‘포에버 체리’를 통해 또 어떤 새로운 흐름을 만들어낼지 팬들의 관심이 집중되고 있다.

