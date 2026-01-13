‘이범수와 이혼’ 이윤진, 발리 리조트 한국 대표 됐다 “서울에서 새 출발”

사진= 이윤진 SNS

통역사 이윤진이 새로운 도전에 나서며 근황을 전했다.

이윤진은 지난 12일 자신의 인스타그램을 통해 근황을 알리며 여러 장의 사진을 공개했다. 그는 게시글에서 “1월부터 크리에이티브 리조트의 한국 대표로 서울에서 새롭게 시작하게 되었다”며 새로운 직책을 맡게 됐음을 밝혔다. 이어 “페기구와 로제가 사랑하는 발리 힙스터들의 머스트비짓 리조트와 함께 2026 서울x발리 재미난 콜라보 많이 해보자구요”라고 덧붙이며 기대감을 드러냈다.

함께 공개된 사진 속에는 단아한 스타일로 미소를 짓고 있는 이윤진의 모습과 함께, 리조트에서 여유로운 시간을 보내는 딸 소을과 아들 다을의 모습도 담겨 눈길을 끌었다.

이윤진이 한국 대표로 합류하게 된 해당 리조트는 그가 그동안 생활해 온 인도네시아 발리를 기반으로 운영되고 있다. 이 리조트는 2023년부터 2025년까지 3년 연속 ‘세계 최고의 호텔’(The World’s 50 Best Hotels)에 선정되며 세계적인 명성을 쌓아왔다.

한편 이윤진은 배우 이범수와 2010년 결혼해 딸 소을, 아들 다을을 두었으나 2023년 이혼했다. 이후 발리에 거주하며 새로운 삶을 이어왔고, 이번 한국 대표 선임을 통해 또 다른 전환점을 맞이하게 됐다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]