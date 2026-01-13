‘맹자 유감’, 한문학자 김재욱이 들려주는 새로운 고전 독법

'맹자유감' 표지

삼봉 정도전이 조선을 건국하기 전 읽고 또 읽었다고 알려진 고전 ‘맹자’는 조선시대 공자의 말을 기록해 전한 ‘논어’와 함께 한국 유학의 양대 산맥이라 할 수 있다.

그런데 한문학자 김재욱은 ‘맹자’ 속 중요 문구를 중심으로 ‘원조 꼰대’이자 ‘자기중심적인 소인’인 맹자의 민낯을 거침없이 드러낸다. 저자는 오늘날 한국 사회를 괴롭히는 노동 천시와 직업 차별, 나이만 내세우는 권위주의, 그리고 모든 실패를 개인의 노력 탓으로 돌리는 ‘하면 된다’는 독선의 뿌리에 낡아빠진 유학의 그림자가 짙게 드리워져 있다고 날카롭게 지적한다.

맹자를 무조건 본받아야 할 대상으로 신격화하는 대신, 그의 비현실적인 이상론과 무례한 태도를 비판하며 우리가 현대 사회의 갈등을 극복하기 위해 버려야 할 유학적 악습이 무엇인지 주체적으로 생각해 보게 만든다. 꼰대 상사의 논리나 명절 잔소리에 숨은 부조리한 근거를 확인하고 고전에서 취할 것과 버릴 것을 스스로 판단해 보고 싶은 독자에게 이 책은 유쾌하고 명쾌한 ‘고전 해독제’가 되어줄 것이다.

공자와 맹자는 조선시대 이래 지금까지 성인(聖人)으로 추앙받고 있다. 그런데 과연 이들은 성인이 맞을까. 원래 맹자는 전국시대의 여러 사상가 중 한 명이었다. 당나라의 한유가 요·순·우·탕·문왕·무왕·주공으로 이어지는 성인의 도가 공자를 거쳐 맹자에게 이어졌다는 주장을 펼쳤는데 송나라 성리학자 주희가 이 설을 그대로 이어받아 맹자의 권위를 성인에 버금가도록 격상시켰다. 또 ‘맹자집주’라는 세밀한 주석서를 통해 맹자의 모든 언행을 ‘불변의 진리’인 것처럼 만들었다. 한국 또한 고려 후기부터 주희의 학문을 받아들인 이래 조선 후기에 이르기까지 ‘맹자’에 대한 주희의 해석을 우선으로 여겨왔다.

그렇다면 21세기 대한민국에서는 ‘맹자’를 어떻게 읽어야 할까. 이 책 ‘맹자 유감’은 맹자를 무조건적인 성인으로 신격화하던 기존의 관습에서 벗어나 한문학자의 시선으로 그의 인간적 결함과 비현실적 면모를 날카롭게 파헤친다.

특히 저자는 맹자의 ‘왕도정치’를 시대착오적인 이상론으로 규정하며 상대의 고충을 외면한 채 자신의 정답만을 강요하는 독선적 대화법이 등용 실패의 진짜 이유였음을 명확히 제시한다. 또 주희 등 후대 유학자들이 맹자의 모든 언행을 불변의 진리로 포장하며 구축한 견고한 ‘유교 도그마’를 21세기의 비판적 시각으로 과감히 해체한다. 이를 통해 오늘날 한국 사회에 여전히 남아 있는 노동 천시, 직업 차별, 그리고 나이만 내세우는 권위주의 등 여러 부조리의 뿌리에 낡은 유학의 그림자가 있음을 신랄하게 지적한다.

이 책은 고전을 맹목적으로 따르는 대신, 현대 사회의 갈등을 극복하기 위해 우리가 무엇을 버리고 무엇을 취해야 할지 주체적으로 고민하게 만드는 지적 가이드로서 손색이 없다.

무엇보다 이 책은 맹자의 사상 중 무엇을 취하고 무엇을 버려야 할지 스스로 판단하게 돕는 ‘고전 해독제’ 역할을 하며 독자로 하여금 맹목적인 복종 대신 비판적인 시각으로 세상을 볼 수 있게 한다. 이 책을 읽는 과정은 마치 오래된 집의 벽지를 뜯어내 곰팡이의 근원을 확인하는 일과 같다. 낡은 유학적 사고방식(곰팡이)을 정확히 확인해야만 우리는 비로소 사회라는 집을 더 쾌적하고 민주적인 공간으로 새로 꾸밀 수 있기 때문이다.

21세기 한문학자의 시선으로 맹자를 새롭게 읽는 이 과정은 우리 사회의 권위주의와 차별의 뿌리를 직시하게 한다. 이제 맹자의 민낯을 통해 고전을 대하는 주체적인 관점을 세울 때다. 이 책을 읽는 것은 마치 오랫동안 완벽한 줄 알았던 동네 어르신의 일기장을 몰래 훔쳐보며 그의 인간적인 면모를 확인하는 과정과 같다. 이를 통해 우리는 고전을 맹목적으로 추종하는 대신, 현대 사회에 필요한 가치만을 골라내는 안목을 갖게 될 것이다.

한준호 기자 tongil77@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]