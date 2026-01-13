‘9살 차’ 女셰프에 “데이트하자” 김민수 발언 논란…피식대학 결국 사과

사진= 유튜브 채널 ‘피식대학’ 화면 캡처

개그맨 출신 유튜버 김민수(34)가 출연 콘텐츠에서의 부적절한 발언으로 논란의 중심에 섰다. 시청자들 사이에서는 도를 넘었다는 비판이 잇따르고 있다.

유튜브 채널 ‘피식대학’은 지난 12일 고정 댓글을 통해 “본 콘텐츠에 출연하지 않은 셰프님을 언급해 불편함을 드린 점 사과드린다”고 공식 입장을 밝혔다.

논란이 된 영상은 같은 날 공개된 ‘나폴리 맛피아에게 흑백요리사 시즌 1 우승자가 누군지 묻다’라는 제목의 콘텐츠다. 해당 영상에는 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌1 우승자인 나폴리 맛피아(권성준)가 게스트로 출연했다.

영상에서 김민수는 나폴리 맛피아에게 “시즌2에 ‘아기맹수’로 출연한 김시현 셰프를 아느냐”고 질문했다. 이에 나폴리 맛피아는 “아기맹수 안다. 그러나 개인적으로는 모른다”고 답했다. 이후 김민수가 “전화번호는 모르냐”고 묻자, 나폴리 맛피아는 “그분은 2000년생”이라고 선을 그었다.

주변 출연진이 두 사람의 나이 차이가 9살이라는 점을 언급하며 제지했지만, 김민수는 문제 될 것이 없다는 태도를 보였다. 그는 “아기맹수 안녕. 난 어른 맹수다. 난 너 좋아하고 언제 한 번 우리 같이 데이트하자. 그녀에게 데이트 신청하고 싶다”며 영상 편지를 보내 논란을 키웠다.

영상 공개 이후 시청자 반응은 냉담했다. 누리꾼들은 “옆에서 말려도 뭐가 잘못됐는지 모른다”, “게스트가 불편해 보인다”, “셰프인데 어린 여성으로 보고, 이런 말들은 언제 멈추냐” 등 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

논란이 확산되자 피식대학 측은 추가 입장을 내고 “곧바로 해당 구간을 삭제하려 했으나 현재 시스템상 이유로 처리가 지연되고 있다”며 “최대한 빠르게 조치하도록 하겠다”고 밝혔다.

한편 김민수가 소속된 유튜브 채널 피식대학은 과거에도 지역 비하 발언과 성희롱 논란 등으로 여러 차례 구설에 오른 바 있어, 이번 논란 역시 더욱 큰 파장을 낳고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]