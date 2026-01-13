농구토토 승5패 4회차, 마감 임박… 직전 3회차 1등 미적중으로 적중금 이월

사진=한국스포츠레저 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저는 “오는 14일부터 15일까지 진행되는 국내 프로농구(KBL) 및 미국프로농구(NBA) 14경기를 대상으로 하는 농구토토 승5패 4회차의 마감이 임박했다”고 13일 밝혔다.

농구토토 승5패 4회차는 오는 14일 오전 9시 30분까지 구매가 가능하다. 직전 회차인 농구토토 승5패 3회차는 지난 8일부터 10일까지 발매가 진행돼 KBL과 NBA 14경기를 대상으로 실시됐다. 해당 회차에서 1등 적중자가 발생하지 않으면서 적중금 6176만7750원이 4회차로 이월됐다.

등위별 적중 현황을 살펴보면, 2등은 6건(각 411만7850원), 3등은 71건(각 17만4000원), 4등은 499건(각 4만9520원)의 적중이 기록됐다. 총 적중 건수는 576건, 총 환급금액은 12억3535만5500원으로 집계됐다.

농구토토 승5패 3회차에서는 ‘패(원정팀의 6점 차 이상 승리)’ 결과가 6경기에서 나오며, 전반적으로 이변이 이어졌다. 보스턴 셀틱스-토론토 랩터스전을 비롯해 서울 SK-KT 소닉붐, 클리블랜드 캐벌리어스-미네소타 팀버울브스 등 일부 경기를 제외하고는 원정팀 강세가 두드러졌다. 또한 피닉스 선즈-뉴욕 닉스, LA 레이커스-밀워키 벅스 경기에서는 5점 차 이내 접전이 펼쳐지며 적중 난도를 더욱 끌어올렸다.

한편, 현재 발매 중인 농구토토 승5패 4회차에는 ▲마이애미 히트-피닉스 선즈 ▲밀워키 벅스-미네소타 팀버울브스 ▲LA 레이커스-애틀랜타 호크스 ▲골든스테이트 워리어스-포틀랜드 트레일블레이저스 등 NBA 주요 경기와 함께 ▲KT 소닉붐-부산 KCC ▲안양 정관장-한국 가스공사 등 KBL 핵심 매치업이 포함돼 있다.

한국스포츠레저 관계자는 “직전 회차에서 이월이 발생한 가운데, 농구토토 승5패 4회차가 마감을 앞두고 있다”며 “이번 회차 역시 팀별 일정과 최근 경기 흐름을 종합적으로 고려한 전략적 접근이 중요할 것”이라고 말했다. 농구토토 승5패 3회차 적중결과 및 4회차 대상경기 정보는 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨과 토토가이드 페이지를 통해 확인할 수 있다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

