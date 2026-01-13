[SW현장] “표현 방식은 다르지만…” 김선호·고윤정 ‘이 사랑 통역 되나요’, 소통에서 사랑으로

배우 김선호(왼쪽)과 고윤정이 13일 오전 서울 강남구 조선 펠리스 서울 강남에서 열린 넷플릭스 드라마 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 세계일보 기자

배우 김선호와 고윤정이 둘만의 언어로 사랑을 통역한다.

13일 서울 강남구 조선팰리스 강남에서 넷플릭스 새 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’ 제작발표회가 열렸다. 오는 16일 공개되는 ‘이 사랑 통역되나요?’는 서로 다른 언어를 연결하는 다중언어 통역사 주호진과 대중의 사랑을 받는 차무희가 만나 각자의 방식과 사랑을 이해해가는 로맨틱 코미디다. 배우 김선호가 통역사 주호진, 고윤정이 톱스타 차무희 역을 맡았다.

주호진은 이탈리아어, 영어, 일본어, 중국어, 프랑스어까지 6개국어 능통한 통역사. 작품 속에서도 4개 국어를 선보여야 한다. 낯선 언어는 익숙하게 전달하지만 자신의 감정을 전달하는데는 서툰 인물이다. 김선호는 “언어는 대본을 숙지하고 반복해서 감정을 실는 연습을 했다. 4개월 정도 공부했다”고 준비 과정을 전했다.

유 감독은 “주호진은 다정하고 담백한, 또 섬세한 감정표현이 중요한 인물이다. 믿고 맡길 수 있는 배우를 찾았고, 김선호 배우가 코믹, 로맨스, 캐릭터의 냉철함까지도 잘 표현해주셨다. 모든 게 다 되는 배우였다”고 캐스팅의 이유를 밝혔다. 이어 고윤정에 관해서는 “감정이 투명하게 보여서 그 모습이 사랑스러운 배우였다. 고윤정 배우가 가진 순수함, 사랑스러움이 무희와 닿아있었다”며 “현장에서 무희스럽다는 느낌을 많이 받았다. 지금까지 보지 못했던 고윤정의 매력을 알 수 있을거라 생각했다”고 덧붙였다.

배우 고윤정이 13일 오전 서울 강남구 조선 펠리스 서울 강남에서 열린 넷플릭스 드라마 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

고윤정은 무희를 소개해며 “하루아침에 기적처럼 글로벌 스타가 된 배우다. 통역사 호진을 만나서 새로운 환경에 적응하고, 새로운 사랑을 하지만 소통의 오류를 겪는다. 다양한 감정을 표현하려 했다”고 전했다. 스타 무희의 설정을 강화하기 위해 이름난 카메오들의 출연도 예고되어 있다.

‘이 사랑 통역되나요?’가 특히 힘을 실은 건 해외 로케이션이다. 유 감독은 “로케이션 지역을 선정할 때는 시청자도 여행하는 기분이 들 수 있도록 확연히 다른 장소를 찾고자 했다”며 “장소도 하나의 캐릭터로 인물의 감정과 일치하는 곳을 찾도록 했다. 촬영 순서도 두 인물의 감정에 맞춰 진행됐다”고 했다. 서사에 맞춰 첫 만남의 일본은 풋풋한 분위기, 두 인물의 감정적으로 가까워지는 드라마틱한 순간은 캐나다를 배경으로 그려졌다. 후반부 이야기의 배경이 되는 이탈리아는 낭만적인 풍광이 담겼다.

‘주군의 태양’, ‘호텔 델루나’, ‘환혼’ 시리즈 등을 집필한 스타작가 홍자매의 작품이다. 진중한 캐릭터의 호진에게도 유쾌하고 밝은 기운을 끌어내는 대본의 힘이 있었다. ‘이 사랑 통역 되나요?’는 홍자매가 ‘환혼’ 등 판타지 장르 이후 오랜만에 선보이는 순수 로코다.

배우 김선호가 13일 오전 서울 강남구 조선 펠리스 서울 강남에서 열린 넷플릭스 드라마 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

홍자매에 관한 물음에 김선호는 “작가님들의 글은 언제나 다이나믹했다. 배우로서 대본에 담긴 여러 감정을 정확하게 표현하기 위해 노력했고, 재밌게 연기했다”고 협업 후기를 전하며 “자신의 감정을 그대로 드러낸다는 점에서 순수하고 동화같은 점이 있다. 이를 살리기 위해 잘 준비하고 (작가의 대본을) 잘 통역하려 노력했다”고 말했다. 이어 유 감독은 “모든 인물이 따듯하고 사랑스러웠다. 같이 작업하며 많은 대화를 나눴고, 작가님들이 가진 동화적이고 순수한 시선과 감각을 가지고 작업해가는 것이 즐겁고 영광이었다”고 했다.

모두 각자의 언어가 있다는 전제하에 이야기가 전개된다. 유 감독은 “국적마다 다른 언어를 쓰기도 하지만, 각자의 표현 방식이 너무 달라서 사랑에 있어서 각자 다른 언어를 하는 것이 아닌가 하는 생각에서 출발한다”며 “무희가 마음 속 깊은 곳에는 ‘나 당신을 좋아해요’라고 말하지만 호진은 이해하지 못하는 귀여운 소통의 오류가 반복된다. 사랑을 해본 분들은 공감하는 부분이 많을 거라 생각한다”고 관전포인트를 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

