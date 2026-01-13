JTBC, 첫 동계올림픽 중계…‘아는 형님’ 등 연계로 재미 두배

JTBC가 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽을 통해 첫 동계올림픽 중계에 나선다. 단순한 경기 전달을 넘어, 제작·편성·디지털을 하나로 설계한 JTBC 만의 올림픽 중계를 내놓겠다는 구상이다.

JTBC는 배성재·성승헌·정용검을 중심으로 국내 스포츠 중계를 이끌어온 캐스터들과 이승훈·곽윤기·김아랑·윤성빈 등 국가대표 출신 해설위원들이 합류해 총 25인의 중계진을 완성했다고 13일 밝혔다. 경기 결과뿐 아니라 흐름과 맥락을 짚는 해설에 초점을 맞춘다.

화면과 기술에서도 차별화를 시도한다. 주요 종목에 전용 카메라를 운영하고, 쇼트트랙·컬링·피겨 등 종목별 특성에 맞춘 특화 CG를 적용해 경기 이해도를 높인다.

24시간 올림픽을 즐길 수 있는 편성도 선보인다. ‘오늘의 올림픽’부터 ‘사건반장’, ‘뉴스룸’, 본 경기 생중계까지 이어지는 흐름 속에서 경기 결과와 이슈를 입체적으로 전달하고, 하이라이트 편성으로 시청 편의성도 강화한다. ‘톡파원 25시’, ‘아는 형님’, 신규 예능 ‘예스맨’ 등 정규 예능 프로그램과 연계해 경기 밖 이야기를 전하고, 자체 제작한 다큐멘터리와 인터뷰 콘텐트도 선보인다.

디지털에서는 네이버와의 협업을 통해 접점을 넓히고, 공식 홈페이지를 통해 중계 일정과 뉴스를 제공하는 한편, 시청자 참여형 응원 공간도 운영한다.

