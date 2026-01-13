[팬덤 와글와글] ‘뉴진스 퇴출’ 다니엘, 복귀 의지에 “응원해” vs “430억 소송 걱정”

사진=12일 라이브 방송을 하고 있는 뉴진스 멤버 다니엘.

그룹 뉴진스 출신 다니엘이 소속사 어도어로부터 전속계약 해지 통보를 받은 후 처음으로 팬들 앞에 섰다. 약 9분간의 라이브 방송을 통해 “끝이 아닌 시작”이라며 의지를 드러냈지만 진행 중인 소송에 대해서는 입을 다물었다. 팬덤 버니즈는 복귀를 응원하는 목소리와 함께 법적 공방의 향방을 예의주시하고 있다.

다니엘은 12일 개인 SNS와 유튜브 계정 등을 통해 버니즈에게(Dear Bunnies)란 제목으로 라이브 방송을 진행했다. 전속계약 해지 통보 이후 직접 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

이날 “저는 멤버들과 함께 하기 위해 끝까지 싸웠다”면서 “제 마음 한편에는 항상 뉴진스가 있다. 이건 끝이 아닌 시작”이라고 주장했다.

다만 다니엘은 현재 음반기획사 어도어와 진행 중인 소송의 세부 사항이나 자세한 진행 상황에 대해선 언급을 피했다. “지금 많은 상황이 정리 중”이라며 “때가 되면 소송과 여러분이 궁금해하는 것들에 관한 상황을 업데이트하겠다”고 했다. 방송 중간 자신을 응원하던 팬들을 언급하며 울먹거리며 “버니즈(팬덤)를 떠올리면 가장 먼저 떠오르는 것은 눈빛”이라며 “무대에서 마주한 순간들, 음악 시작 전의 정적 같은 기억들이 지금의 절 조용히 지탱해주고 있다”고 했다.

앞서 다니엘은 어도어와 전속계약을 둘러싼 분쟁을 이어왔고, 지난해 말 전속계약 유효 확인 소송에서 패소 이후 그룹 활동 복귀 의사를 밝혔다. 하지만 어도어는 지난달 다니엘에게 전속 계약 해지를 통보했고 “다니엘은 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께 하기 어렵다고 판단했다”고 밝혔다. 어도어는 또한 뉴진스 활동에 중대한 차질을 빚은 책임이 있다는 취지로 다니엘과 그의 가족, 민희진 전 어도어 대표를 상대로 430억원대 손해배상 청구 소송을 제기한 상태다.

사진=12일 라이브 방송을 하고 있는 뉴진스 멤버 다니엘.

온라인 커뮤니티와 SNS에서 팬덤의 반응은 엇갈리고 있다. 일부 팬들은 “다니엘의 목소리를 들을 수 있어서 다행”, “어떤 길을 걷더라도 끝까지 응원한다”, “멤버들과 함께 하려고 노력한 게 느껴진다”며 지지를 보냈다. 반면 “법적 분쟁이 길어지면서 팬들만 힘들다”, “구체적인 해명 없이 감성적인 메시지만 전달하는 건 아쉽다”, “다른 멤버들과 함께하지 못한 이유가 궁금하다”는 반응도 나왔다.

실제 뉴진스 공식 팬 커뮤니티와 인터넷 게시판에는 다니엘의 복귀를 바라는 목소리와 함께 소송 결과에 대한 우려도 적지 않다. 이들은 게시글과 댓글을 통해 “430억원대 손해배상 소송이 어떻게 결론날지 걱정된다. 다니엘이 다시 무대에 설 수 있을지 불안하다”, “소속사와의 갈등이 이렇게까지 커질 줄 몰랐다. 양측 모두 명확한 입장을 밝혀줬으면 좋겠다”는 의견을 남겼다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]