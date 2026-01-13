‘15억 피해’ 양치승, “대표 아닌 회사원으로” 인생 2막

사진= 양치승 SNS

헬스 트레이너이자 방송인으로 활동해온 양치승이 새로운 인생의 전환점을 맞이했다.

양치승은 지난 12일 자신의 소셜미디어를 통해 근황을 전하며 새로운 명함을 공개했다. 그는 게시글에서 “26년 새로운 시작. 이제 대표가 아닌 회사원으로”라며 달라진 자신의 위치를 직접 알렸다.

함께 공개된 명함에는 그가 소속된 회사의 업무 내용도 담겼다. 양치승은 “저희 업체는 업력 17년 된 회사로 전국 아파트·상가·건물·오피스텔 전문 용역관리 업체”라고 소개하며 “청소, 경비, 옥외광고, 전광판 또한 아파트 커뮤니티에 대한 모든 것(헬스장,수영장,골프장,카페,베이커리,식당,조식 서비스)도 가능하다”고 설명했다.

이어 그는 적극적인 각오도 덧붙였다. 양치승은 “언제든지 달려가겠다”며 “양 상무에게 연락해주세요”라고 전해 눈길을 끌었다.

앞서 양치승은 연예계 대표적인 스타 트레이너로 활약하며 헬스장을 직접 운영해왔다. 그러나 최근 전세사기로 약 15억 원에 달하는 피해를 입으면서, 운영 중이던 헬스장을 결국 정리하게 된 것으로 알려졌다.

대표 트레이너에서 회사원으로의 변신을 선언한 양치승의 새로운 행보에 관심이 모이고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]