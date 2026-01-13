“치료 다 끝났다” 이봉원, ‘♥박미선’ 건강 회복 근황 직접 전했다

사진= 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처

코미디언 이봉원이 아내 박미선의 건강 상태가 호전됐다는 반가운 근황을 전했다.

지난 12일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 영상에는 최양락, 이봉원, 지상렬, 염경환이 출연해 특유의 유쾌한 대화를 이어갔다. 이날 방송에서는 자연스럽게 박미선의 건강 회복 소식도 언급됐다.

신동엽은 최근 선우용여와 함께한 촬영 일화를 전하며 조심스럽게 박미선의 안부를 물었다. 그는 “얼마 전에 선우용여 선배님하고 촬영했다. 궁금해서 여쭤보니 미선이 너무 건강해졌어, 좋아졌어, 걱정하지 않아도 돼, 그러시더라”고 말해 분위기를 훈훈하게 만들었다.

이에 이봉원은 박미선의 현재 상태를 직접 설명했다. 그는 “어제도 가족 여행을 다녀왔다. 애 엄마랑 애 둘이랑 일본에 다녀왔다. 치료가 다 끝났으니까. 약 먹으면서 추이를 지켜보는 거”라며 치료가 큰 고비를 넘겼음을 전했다.

또한 이봉원은 투병 과정에서의 심경도 덧붙였다. 그는 “주위 사람도 힘들지만, 본인이 제일 힘들 것”이라며 아내에 대한 깊은 마음을 내비쳤다.

분위기가 편안해지자 최양락은 “네가 하도 속을 썩여서”라며 농담을 던졌고, 이봉원은 “퇴근해라”고 받아치며 웃음을 자아냈다. 하지만 곧 그는 “댓글에 항상 그러더라”고 말하며, 아내의 병을 자신의 책임으로 돌리는 시선에 대한 속상한 마음도 드러냈다.

신동엽은 두 사람의 과거를 떠올리며 애정이 느껴지는 일화를 공개했다. 그는 “예전에 다 같이 SBS MT를 다녀와서 이봉원 형이 술 취해서 미선이 불러달라고. 몰래 사귈 때인데”라고 회상해 출연진들의 웃음을 이끌었다.

이어 신동엽은 “그렇게 뜨거웠던 형”이라며 “결혼하고 표현을 쑥스러워하는데 우리는 다 안다”고 말해, 말은 적어도 여전히 깊은 애정을 지닌 이봉원의 마음을 대신 전했다.

