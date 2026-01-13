“내년에 좋은 소식?” 지상렬, 16세 연하 신보람과 핑크빛 근황

사진= 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처

방송인 지상렬이 공개 열애 중인 근황을 전하며 연예계 선배·동료들의 축하를 받았다.

지난 12일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘따따블로 웃긴 아재들이 귀환 최양락 이봉원 지상렬 염경환’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 최양락, 이봉원, 염경환, 지상렬이 출연해 유쾌한 토크를 나눴다.

이날 지상렬은 16세 연하 쇼호스트 신보람과의 열애 이야기가 언급되며 자연스럽게 스포트라이트를 받았다. 최양락이 근황을 묻자, 염경환은 대신 나서 “잘 되고 있다”며 지상렬의 연애 상황을 전했다.

이를 들은 출연진들은 “너무 축하드린다”, “우리 상렬이”, “내년에 좋은 소식 나오겠다”며 축하를 쏟아냈고, 지상렬은 결혼 가능성을 부정하지 않은 채 환한 반응을 보였다. 최양락은 “방송용이냐고 했더니 그렇지 않다는 식으로 이야기하더라”며 카메라 밖에서 나눈 대화를 전해 눈길을 끌었다.

염경환은 두 사람의 인연을 직접 연결해준 장본인이라고 밝혔다. 그는 “제가 (신보람과) 다리를 놨다. 16살 차이 나는데 저랑 진짜 친 동생같은 쇼호스트다. 지상렬이 ‘살림남’을 찍으며 제 홈쇼핑을 체험하러 왔다”며 “촬영에 왔는데 우연인 듯 소개를 해줬다. 서로 호감이 딱 맞은 거다”고 설명했다.

지상렬 역시 당시를 떠올리며 “제가 낯가림이 심하다. 염경환과 같이 일하시는 쇼호스트라고 생각했다. 거기에서 좋은 마음의 온도가 핑퐁이 될 줄 몰랐다. 현장에서도 몰랐다. 그 이후 다시 만났을 때 슬쩍 온도가 데워졌다”고 솔직한 심경을 전했다.

염경환은 “지상렬의 비밀과 과거를 제가 다 안다. 그 친구에 대한 모든 것도 제가 다 안다”며 “잘해라”라는 조언을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

신동엽은 “괜찮은 분을 진지하게 만나는 건 너무 축하할 일이다”라며 진심 어린 축하를 전했다. 이에 지상렬은 건배를 앞두고 “낭자의 이름을 한 번 외쳐달라”고 요청했고, 출연진은 ‘보람아’를 외치며 훈훈한 분위기를 만들었다. 신동엽 역시 “제수씨”라고 부르며 결혼을 응원했다.

이어 신동엽은 “지상렬이 좋은 감정으로 만나고 있는 걸 단 한번도 보지 못했다”고 말했고, 지상렬은 “이번에는 마음의 방이 좀 다르다”고 답해 눈길을 끌었다.

한편 지상렬은 신보람 가족과의 만남에 대해 “정식으로 뵌 적은 없다. 어머님이 가게를 하셔서 우연히 뵙게 됐다. 그런데 정식 인사를 드린 건 아니다. 맛집이다”라고 전했다. 그는 “부모님들의 마음의 온도는 아직까지 모르겠다”고 말하면서도 결혼에 대한 여지를 남겼다.

이를 듣던 이봉원은 “(신보람) 부모님하고 나이 차이가 얼마 안 나겠다”고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

사진 = 짠한형 신동엽

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

