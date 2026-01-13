“암 환자도 드문 경우” 법의학자가 밝힌 故 안성기 사인

사진= 사진공동취재단

법의학자 유성호 교수가 故 배우 안성기의 사인을 의학적으로 분석하며 대중의 관심을 모았다.

유성호는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 공개한 영상 ‘암환자의 기도 폐쇄 사망, 막을 수 있을까?’에서 안성기가 생전 투병했던 혈액암과 마지막 상황을 언급했다. 그는 영상에서 “안성기 씨가 마지막에 기도 폐쇄로 사망했다고 했는데 흔한 일일까?”라는 질문을 던지며 설명을 시작했다.

유성호는 암 환자에게서 기도 폐쇄가 자주 발생하는 일은 아니라며 “암 환자의 기도 폐쇄는 흔하지 않다. 기도를 폐쇄하려면 지구젤리처럼 끈적끈적한 걸 잘못 삼켜서 후두와 기관 입구를 막을 정도가 되어야 해서 흔하진 않다”고 말했다. 이어 “기도 폐쇄는 보통 아이가 알사탕이나 기도젤리 먹을 때, 노인이 끈적끈적한 큰 떡을 먹을 때 말고는 대개 삼킴곤란이 있는 사람에게 생긴다”고 설명했다.

그는 삼킴곤란이 발생하는 대표적인 상황에 대해서도 언급했다. 유성호는 “이런 건 언제 생기냐면 대개 두경부암, 위암, 식도암 같은 수술을 한 다음 항암, 방사선 치료를 하게 되면 인두,후두부 근육이 약해진다. 삼키는 것도 근육이다. 그게 약화되면서 생긴다”고 밝혔다.

또 다른 원인으로는 의식 저하를 꼽았다. 그는 “두 번째는 의식이 저하될 때다. 예를 들어 암성 통증이 너무 심해서 펜타닐 같은 마약성 진통제를 쓰면 의식이 혼미해진다. 몸 전체가 안 좋아지면서 기침 반사가 있어야 하는데 의식이 저하되면서 그런 게 없이 넘어가는 경우”라고 설명했다.

이어 암 말기에 나타날 수 있는 악액질도 위험 요인으로 지목했다. 유성호는 “세 번째는 암에 걸리게 되면 악액질(암, 결핵, 심부전 등 만성 질환 말기에 나타나는 심각한 대사 증후군)이라는 게 있다. 악액질의 경우에는 고령이 겹치면 삼키는 힘이 약해진다. 암 환자분들이 자다가 폐렴에 정말 많이 생긴다. 폐렴이 기도 폐쇄의 원인이 되기도 한다”고 말했다.

다만 그는 암 환자 전반에 대한 과도한 우려는 경계했다. 유성호는 “암 환자 분들도 치료를 빨리 받으시고 표준화된 치료를 잘 받으셔서 회복된 분들은 전혀 걱정할 필요가 없다”며 “원래는 안 생기지만 특수한 조건에는 생길 수도 있다”고 덧붙였다.

영상 말미에는 고인을 향한 애도의 마음도 전했다. 유성호는 “안성기 씨를 ‘투캅스’부터 오랫동안 좋아했다”며 “따뜻한 연기를 오랫동안 봐온 사람으로서 그의 명복을 빌고 그가 남긴 예술적 유산은 우리와 오랫동안 함께할 것이라 믿는다”고 추모했다.

한편 안성기는 지난달 30일 음식물이 목에 걸린 채 쓰러져 의식불명 상태로 병원에 이송됐으며, 이후 치료를 받던 중 6일 만인 지난 5일 별세했다. 그는 2019년 혈액암 진단을 받고 치료 끝에 이듬해 완치 판정을 받았으나, 이후 암이 재발하며 다시 투병 생활을 이어온 것으로 알려졌다.

