韓 정체성 담은 ‘코리안 골프 클럽’… 백호·무궁화 달고 LIV골프 누빈다

LIV 골프에 한국을 대표하는 팀이 생긴다.

LIV 골프 국내 미디어 업무 대행사 스포츠닷에 따르면 LIV 골프는 13일 “아이언 헤즈 골프 클럽이 2026시즌부터 공식적으로 코리안 골프 클럽(KGC)이라는 팀명으로 출전한다”고 전했다

이번 리브랜딩에 대해 LIV 골프는 “글로벌 골프 문화 속에서 확대되고 있는 한국의 영향력과 현대 골프에 대한 새로운 비전을 반영한다”고 설명했다. K-컬처와 글로벌 비전을 바탕으로 한 리브랜딩이다.

KGC 제너럴 매니저 마틴 김은 “2025년 LIV 골프 코리아를 계기로 큰 영감을 받았다. 현장을 찾은 수천명의 젊은 팬들이 보여준 에너지는 매우 인상적”이었다며 “‘Welcome to the club’이라는 우리의 태그라인은 젊은 팬들을 위한 새로운 공간을 만들어갈 수 있다는 가능성을 반영한다. KGC는 한국과 전 세계의 한국인을 잇는 새로운 골프 문화를 대표하는 브랜드”라고 목소리를 높였다.

한국 정체성을 담은 상징들이 코리안 골프 클럽의 얼굴이 된다. 메인 로고로는 한국의 강인함과 끈기를 상징하는 백호다. KGC 원형 엠블럼에 주요 디자인 요소로는 한국의 국화 무궁화가 사용된다. 클럽은 “존중과 신뢰를 바탕으로 한 한국적 ‘형제애’의 가치에서 영감을 받았다. 연대와 공동체성, 그리고 골프가 지닌 연결의 힘을 강조”하는 장치라고 설명했다.

지난해 아이언 헤즈 골프클럽은 케빈 나가 캡틴을 맡았다. 한국프로골프(KPGA) 스타 장유빈이 처음으로 둥지를 틀었고, 뉴질랜드 교포 대니 리와 고즈마 주니치로(일본)가 함께 LIV 골프 무대를 뛰었다. 하지만 케빈 나가 팀을 떠났고, 장유빈이 국내 복귀를 선언하면서 새로운 얼굴들로 팀을 채울 예정이다.

한편, LIV 골프 2026시즌에는 10개국 5개 대륙에서 펼쳐질 총 14개 대회가 준비됐다. 개막전은 다음달 4일부터 사우디아라비아 리야드의 리야드 골프 클럽에서 열린다.

