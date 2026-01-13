NCT WISH, 시즈니와 만드는 팬미팅…전석 매진 릴레이

NCT WISH(엔시티 위시, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 데뷔 2주년 기념 팬미팅이 선예매로 전석 매진을 기록했다.

‘NCT WISH 2ND ANNIVERSARY FANMEETING <6명의 왕자가 나에게 청혼을 하면 곤란한데요>’는 2월 21일 오후 2시 30분과 8시, 서울 잠실실내체육관에서 두 차례에 걸쳐 펼쳐지며, 데뷔 2주년 당일에 열리는 팬미팅인 만큼 개최 소식과 함께 뜨거운 반응을 얻고 있다.

특히 1월 12일 오후 8시부터 멜론티켓에서 NCT WISH 공식 팬클럽 NCTzen WISH(엔시티즌 위시) 멤버십 회원 대상으로 진행된 선예매만으로 전석 매진되어, NCT WISH의 막강한 티켓 파워를 다시 한번 실감케 했다.

이번 팬미팅은 NCT WISH가 언제나 변함없는 응원과 큰 사랑을 보내준 팬들의 소원을 이뤄주는 로맨스 판타지 소설 테마 아래, 팬들이 작가가 되어 멤버들의 스타일링부터 무대, 멘트 등 팬미팅의 구성을 투표로 완성하는 참여형 공연으로 진행되어, 멤버들과 팬들이 함께 만들어갈 로맨틱한 하루에 기대감이 더욱 높아지고 있다.

NCT WISH는 1월 14일 일본 첫 미니앨범 ‘WISHLIST’(위시리스트)를 발표하며, 오늘(13일) 오후 6시 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 타이틀곡 ‘Hello Mellow’(헬로 멜로우) 뮤직비디오 티저 영상을 공개할 예정이어서 글로벌 팬들의 많은 관심이 기대된다.

한편, NCT WISH는 1월 17~18일 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 ‘NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’’(엔시티 위시 퍼스트 콘서트 투어 ‘인투 더 위시 : 아워 위시’)를 개최한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

