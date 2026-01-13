최유주, 영화 '우리는 매일매일' 출연 확정…첫 스크린 데뷔

배우 최유주가 영화 '우리는 매일매일'을 통해 스크린에 데뷔한다.

'우리는 매일매일'은 모든 것이 혼란스러운 열일곱, 소꿉친구의 갑작스러운 고백으로 시작된 좌충우돌 청춘 로맨스 영화로, 1,700만 뷰를 기록한 동명의 웹툰을 원작으로 한 작품이다.

극 중 최유주는 호수(이채민 분)와 여울(김새론 분)의 절친한 친구 김주연 역을 맡았다. 호수가 자신을 좋아한다고 오해하게 되며, 설렘과 혼란이 뒤섞인 감정 변화를 겪는 인물이다.

최유주는 그동안 '오늘부터 계약연애', '나의 X같은 스무살' 등 웹드라마부터 '국가대표 와이프', '7인의 탈출', '7인의 부활', '나미브' 등 정극에 출연하며 안정적인 연기력으로 다양한 캐릭터를 소화해온 만큼, 스크린에서 펼칠 활약에도 기대가 높아진다.

한편 최유주가 출연하는 '우리는 매일매일'은 오는 2월 개봉 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]