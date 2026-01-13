우리은행, 8년 연속 LCK 후원 결정

정진완 우리은행장(왼쪽)과 조혁진 라이엇 게임즈 한국 대표(오른쪽)가 지난 12일 메인 파트너 협약서에 서명한 뒤 포즈를 취하고 있다. 라이엇 게임즈 제공

2019년부터 LCK를 후원하기 시작한 우리은행이 메인 파트너로서 동행을 이어간다.

'리그 오브 레전드(LoL)' 이스포츠의 한국 프로 리그인 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)를 주최하는 라이엇 게임즈는 지난 12일 서울 종로구에 위치한 치지직 롤파크에서 우리은행과 협약식을 갖고 후원 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

협약식에는 정진완 우리은행장, 조혁진 라이엇 게임즈 한국 대표 등 주요 관계자가 참석했다. 우리은행은 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 리그 오브 레전드(LoL)의 한국 프로 리그인 LCK와의 동행을 이어가기로 했다.

우리은행은 2019년부터 LCK와 장기 파트너십을 이어가고 있다. 우리은행의 탄탄한 지원 덕분에 LCK는 국내에서 큰 인기를 얻은 것은 물론 후원 기간 동안 LoL 이스포츠 최고 권위의 대회인 월드 챔피언십에서 다섯 번이나 우승팀을 배출하면서 국제 경쟁력을 보유했음을 입증했다.

우리은행은 LCK 후원의 일환으로 ‘우리WON뱅킹 고등 LoL 리그’를 진행하면서 이스포츠의 저변 확대와 신인 발굴에 기여했으며 우리금융그룹은 제19회 항저우 아시안게임에 출전한 이스포츠 국가대표팀을 후원하며 한국 이스포츠 발전에도 기여한 바 있다.

조혁진 라이엇 게임즈 한국 대표는 "우리은행이 8년 동안 탄탄하게 지원해준 덕분에 LCK는 세계 최고의 LoL 이스포츠 리그로 거듭난 것은 물론, 여러 세대가 함께 즐기는 스포츠로 자리매김했다. 올해에도 LCK와 함께 하기로 결정해준 우리은행에게 감사드리고 최고의 리그 자리를 유지할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

정진완 우리은행장은 "지난 항저우 아시안게임에서 금메달 획득으로 국민들에게 기쁨을 선사했던 이스포츠를 잊지 못한다"라며 "우리은행과 라이엇 게임즈 사이의 파트너십이 이스포츠 발전과 저변 확대에 큰 도움이 되길 희망한다"라고 말했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

