‘케데헌’ 안효섭, 북미 신드롬 정점…글로벌 IP 시장의 중심이다

배우 안효섭이 미국 대표 방송 프로그램들을 연이어 장식하며 글로벌 영향력을 확실히 각인시키고 있다.

안효섭은 미국 현지 시간 1월 12일 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)’에 출연한 데 이어, 13일 오전 NBC의 간판 모닝쇼 ‘투데이 쇼(TODAY Show)’에 연달아 출연하며 북미 전역 시청자들과 만난다.

이번 행보는 안효섭이 ‘진우(Jinu)’ 역으로 목소리 연기에 참여한 넷플릭스 애니메이션 영화 〈케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)〉의 폭발적인 글로벌 흥행과 맞물리며 더욱 큰 의미를 더하고 있다.

특히 안효섭이 출연하는 ‘투데이 쇼’는 1952년부터 방송된 NBC의 대표적인 모닝 뉴스 & 라이프스타일 프로그램으로, 뉴스, 문화, 엔터테인먼트, 라이프스타일 전반을 아우르는 미국에서 가장 영향력 있는 아침 방송 중 하나다. 정·재계 인사부터 할리우드 최정상급 스타들만이 거쳐 가는 이 무대에 안효섭이 입성했다는 사실은 그가 이제 아시아를 넘어 북미 메인스트림 시장의 중심에 섰음을 상징적으로 보여준다.

이러한 열기는 11일(현지시간) 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 정점을 찍었다. 안효섭이 주연으로 활약한 <케이팝 데몬 헌터스>가 최우수 장편 애니메이션 작품상(Best Motion Picture – Animated)과 주제가상 – “Golden” (Best Original Song)까지 2관왕을 차지하며 작품성과 대중성을 동시에 인정받은 것.

메기 강 감독은 수상 소감을 통해 “한국 문화에 깊이 뿌리내린 영화가 전 세계 관객과 공감할 수 있다고 믿어준 모든 분들께 감사드린다”고 전하며 한국의 문화와 감성이 이제 세계의 중심에서 하나의 언어로 소통하고 있다는 것을 보여준 순간임을 증명했다.

현재 미국 현지 극장에는 캐릭터 코스튬을 입은 어린이 관객들이 문전성시를 이루고 있으며, 전역에서 싱어롱 상영회가 개최되는 것은 물론, 유명 셀럽과 스포츠 스타들이 작품 속 안무와 음악을 챌린지로 공유하는 등 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 하나의 문화적 현상(social phenomenon)으로 확산되고 있다.

안효섭은 이번 작품을 통해 첫 영어 더빙 연기와 첫 할리우드 애니메이션 주연급 캐릭터라는 새로운 도전에 나섰으며, 글로벌 메가 히트 IP의 핵심 캐릭터 ‘진우’를 성공적으로 소화하며 글로벌 콘텐츠 시장에서도 통하는 배우임을 입증했다.

이렇듯 2026년 시작부터 전 세계에서 숨가쁜 행보를 보이는 안효섭. 지난 4일 미국의 라스베가스에서 열린 CES 삼성 ‘더 퍼스트룩(The First Look)’의 참석을 시작으로 타이베이에서 열린 ‘골든디스크’ 시상식 참석, 곧이어 뉴욕에서의 ‘지미 팰런 쇼’와 ‘투데이 쇼’ 등의 프로모션까지 소화하며 ‘글로벌 아이콘’ 으로서의 입지를 공고히 하고 있다.

그리고 <케이팝 데몬 헌터스>가 골든글로브 2관왕의 중심에 선 지금, 안효섭은 “한국을 대표하는 배우”라는 수식어를 넘어 전 세계가 주목하는 글로벌 IP와 함께 움직이는 배우로 확실한 도약을 이뤄내고 있어 그가 계속해서 펼쳐낼 행보에 기대가 더해지고 있다.

한편 안효섭은 차기작으로 SBS ’오늘도 매진했습니다‘의 공개를 앞두고 있다.

