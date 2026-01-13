‘더 퍼스트 슬램덩크’, ‘반지의 제왕: 왕의 귀환’ 재개봉…돌비 시네마로 본다

메가박스(대표 홍정인, 남용석)가 2026년 새해 극장가에 뜨거운 감동을 안겨줄 1월 개봉작 두 편 <더 퍼스트 슬램덩크>, <반지의 제왕: 왕의 귀환>을 돌비 시네마로 상영한다. 이번 상영작은 돌비의 프리미엄 HDR 영상 기술 ‘돌비 비전(Dolby Vision®)’과 차세대 몰입형 음향 기술 ‘돌비 애트모스(Dolby Atmos®)’가 적용된 돌비 시네마에서 더욱 생생한 비주얼과 다이내믹한 사운드로 만나볼 수 있다.

14일 전 세대를 아우르는 강력한 팬덤을 보유한 명작 스포츠 만화 ‘슬램덩크’의 극장판 <더 퍼스트 슬램덩크>가 개봉 3주년을 맞아 돌비 시네마와 돌비 비전+애트모스관에서 재개봉한다. 전국 제패를 꿈꾸는 북산고 농구부 5인방의 꿈과 열정, 멈추지 않는 도전을 담았다. 농구 코트를 가로지르며 펼쳐지는 북산고와 산왕공고 간의 치열한 접전은 돌비 비전을 통해 더욱 역동적으로 그려지고, 심장을 울리는 드리블 소리와 관객들의 뜨거운 함성은 돌비 애트모스로 되살아나 마치 경기장 한가운데에 있는 듯한 몰입감을 선사한다.

21일에는 21세기 가장 위대한 판타지 명작으로 손꼽히며 아카데미 11관왕을 차지한 '반지의 제왕' 3부작의 마지막 편 <반지의 제왕: 왕의 귀환>이 돌비 시네마와 ‘돌비 비전+애트모스’ 특별관에서 개봉한다. 절대반지의 영원한 파괴를 위해 불의 산으로 나아가는 반지원정대가 ‘사우론’의 사악한 세력과 맞서며 마주하는 최후의 대장정을 그렸다. 영화 속 웅장한 풍경과 시리즈의 대미를 장식하는 거대한 전투는 돌비 비전의 다채로운 색감과 선명한 명암 대비로 구현된다. 더불어, 돌비 애트모스의 공간감 넘치는 웅장한 사운드는 반지의 제왕이 선사하는 대서사시에 깊은 감정을 불러일으키며 관객을 희망과 희생이 교차하는 마지막 여정 속으로 직접 초대한다.

메가박스는 <반지의 제왕: 왕의 귀환> 돌비 시네마 관람객 대상으로 돌비 포스터를 선착순으로 증정한다. 자세한 내용은 메가박스 홈페이지 및 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

전 세계 15개 국가에서 290개 이상의 지점을 운영하고 있는 돌비 시네마는 수십억 단위의 컬러 팔레트를 통해 생동감 넘치는 스크린을 구현하는 ‘돌비 비전(Dolby Vision®)’과 모든 방향에서 관객을 감싸는 듯한 사운드를 자랑하는 ‘돌비 애트모스(Dolby Atmos®)’ 기술을 결합해 모든 장르에 걸쳐 차원이 다른 시네마 경험을 선사한다. 2020년 7월 메가박스 코엑스점에 국내 1호점을 공식 개관했으며 안성스타필드점, 남양주현대아울렛 스페이스원점, 대전신세계 아트앤사이언스점, 대구신세계점, 수원AK플라자점, 송도점, 하남스타필드점 등 총 8개의 돌비 시네마를 국내에 운영하고 있다. 이에 더해 돌비의 차세대 통합 솔루션을 적용한 ‘돌비 비전+애트모스’ 특별관을 구의 이스트폴점, 목동점, 청주터미널점, 고양스타필드점 등 총 4개 지점에서 운영 중이다.

