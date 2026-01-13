장항준 감독→이준익 감독까지…‘왕사남즈’를 찾아온 ‘왕남즈’

영화 왕과 사는 남자가 오는 21일 왕의 남자의 주역들과 함께하는 스페셜 GV를 개최한다.

영화 왕과 사는 남자가 21일 코엑스 메가박스에서 영화 왕의 남자의 주역들과 함께하는 ‘스페셜 GV’를 개최한다. 왕과 사는 남자는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기.

이번 스페셜 GV는 왕과 사는 남자의 장항준 감독과 배우 유해진, 박지훈, 2005년 개봉 후 천만 영화에 등극한 왕의 남자의 이준익 감독과 배우 정진영이 함께 자리해 뜻깊은 시간을 만들어갈 예정이다. 여기에 왕과 사는 남자의 제작사이자 트리플 천만 영화 범죄도시 시리즈를 제작한 비에이엔터테인먼트의 장원석 대표는 왕의 남자 제작실장으로 활약했던 특별한 인연으로 이번 GV의 진행을 맡는다.

특히, 왕의 남자를 통해 함께 호흡을 맞췄던 유해진과 정진영, 이준익 감독은 오랜만에 한자리에서 만나 다채로운 이야기를 풀어나갈 예정이다. 지금까지도 관객들의 뜨거운 사랑을 받고 있는 왕의 남자 팀과 역사 속 단종의 숨겨진 이야기를 담아낸 왕과 사는 남자 팀의 만남에 예비 관객들의 기대가 높아지고 있다. 영화 왕과 사는 남자 GV에 대한 자세한 사항은 쇼박스 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

새해 가장 기대되는 작품으로 주목받는 영화 왕과 사는 남자는 설 연휴를 앞둔 2026년 2월 4일 개봉한다

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

