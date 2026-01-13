‘솔로 데뷔 D-1’ SF9 인성, 미니 1집 ‘Crossfade:’ 하이라이트 메들리 공개

SF9 인성이 첫 솔로 앨범 전곡의 음원 일부를 공개했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 13일 공식 SNS를 통해 인성의 미니 1집 ‘Crossfade:’(크로스페이드:) 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.

영상 속 인성은 다채로운 표정과 서사가 담긴 눈빛으로 곡의 분위기를 섬세하게 표현하며 시선을 사로잡는다. 흑백에서 컬러로 넘어가는 연출은 그가 이번 앨범을 통해 드러낼 음악적 색깔에 대한 기대감을 한층 높인다.

타이틀곡 ‘Mute is Off’(뮤트 이즈 오프)는 인성이 처음으로 선보이는 자작곡으로, 호소력 짙은 보컬과 드라마틱한 밴드 사운드가 만들어내는 록 발라드곡이다. 그가 직접 작사·작곡에 참여한 만큼, 자기 내면과 감정을 진정성 있는 목소리로 전한다.

이 외에도 인성의 부드럽고 단단한 보컬이 돋보이는 ‘만찬가’, 봄에 꽃이 피듯 사랑에 빠진 첫 순간의 설렘을 표현한 ‘사랑하려는 중’, 다채로운 밴드 사운드와 폭발적인 고음이 어우러진 ‘네가 물든 기억’, 엇갈려 버린 연인에 대한 이야기를 담은 ‘넌 그때 거기, 난 지금 여기’ 등 총 5곡이 수록됐다.

한편 인성은 내일(14일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 미니 1집 ‘Crossfade:’를 발매하고 타이틀곡 ‘Mute is Off’의 뮤직비디오를 공개한다. 이어 미니 라이브를 진행하고 페스티벌에 출연하는 등 본격적인 솔로 활동에 나선다.

