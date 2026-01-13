왕좌에 올라설 최강 팀은…PBA 팀리그 포스트시즌 13일부터 시작

사진=PBA 제공

최후의 왕좌를 차지할 팀은 어느 팀이 될까. 프로당구 PBA 팀리그가 13일부터 포스트시즌에 돌입한다.

프로당구협회(PBA·총재 김영수)는 “13일부터 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025~2026 포스트시즌’을 개최한다”고 밝혔다.

팀리그 출범 후 6번째로 열리는 이번 포스트시즌에는 총 5개 팀이 진출했다. 이번 시즌 종합 1위 SK렌터카(3라운드 우승)를 비롯해 2위 웰컴저축은행(2라운드 우승), 3위 하나카드(1라운드 우승), 4위 우리금융캐피탈(5라운드 우승), 5위 크라운해태(4라운드)가 참전한다.

PBA 포스트시즌은 계단형 방식으로 진행된다. 13일에는 4위 우리금융캐피탈과 5위 크라운해태가 와일드카드전을 치른다. 와일드카드전은 2전 2선승제로 4위 우리금융캐피탈에게는 1승 어드밴티지가 부여돼, 13일 오후 3시에 진행되는 1차전에서 우리금융캐피탈이 승리 시 와일드카드전이 마무리된다. 1차전을 크라운해태가 가져가면 같은 날 밤 9시30분 2차전이 이어진다.

와일드카드전에 나서는 우리금융캐피탈과 크라운해태의 상대 전적은 3승2패로 크라운해태가 근소하게 앞서 있다. 하지만 우리금융캐피탈은 5라운드에 7승2패(승점 22)로 우승을 차지할 정도로 최근 기세가 상당히 좋다. 5라운드 MVP를 차지한 ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(11승2패, AVG 1.406)를 필두로 풍부한 경험을 앞세워 도전장을 내민다.

두 시즌 만에 포스트시즌에 나서는 크라운해태는 5라운드에 4승5패(승점 11)로 5위에 위치하는 등 다소 주춤했다. 다만 5라운드에 개인 사정으로 불참한 ‘에이스’ 다비드 마르티네스(스페인)이 포스트시즌에 팀에 전격 복귀한다. 마르티네스의 복귀로 전력이 강화된 크라운해태는 팀리그 첫 우승컵 사냥에 나선다.

와일드카드전에 나서는 두 팀의 리더의 각오도 비장했다. 우리금융캐피탈 리더 엄상필은 “이제 포스트시즌에 무서운 팀은 없다. 최선을 다해 포스트시즌 우승까지 도전해보겠다”고 말했다. 크라운해태 리더 김재근도 “포스트시즌 경기도 정규리그라고 생각하고 부담 없이 임하겠다. 특히 (여자 선수가 출전하는) 2세트와 4세트가 승부처가 될 것 같다”고 언급했다.

와일드카드전의 승자는 14일과 15일에는 정규리그 3위 하나카드와의 준플레이오프(3전 2선승제)가 진행되며, 준플레이오프 승자는 16일부터 정규리그 2위 웰컴저축은행과 플레이오프(5전 3선승제)를 치른다.

포스트시즌 파이널은 18일부터 정규리그 1위 SK렌터카와 플레이오프 승자의 7전 4선승제로 진행된다. 만일 플레이오프가 한 팀의 3전 3승으로 조기 종료될 경우, 파이널 일정이 하루 앞당겨져 17일부터 펼쳐진다.

