걸그룹 XG, 그룹명 의미 변경→첫 정규로 새 챕터 연다

그룹 XG가 첫 정규앨범 발매를 앞두고 그룹명 의미를 재정의하며 새로운 챕터를 맞이한다.

XG는 지난 12일 공식 SNS 채널을 통해 그룹명 약자의 의미를 기존 ‘Xtraordinary Girls’(엑스트라오디너리 걸즈)에서 ‘Xtraordinary Genes’(엑스트라오디너리 진즈)로 변경했다고 알렸다.

이는 멤버 전원이 20세를 맞이한 것을 하나의 전환점으로 삼아 내린 결정이다. XG는 데뷔 당시 ‘Xtraordinary Girls’라는 그룹 의미로 상식에 얽매이지 않는 파격적인 음악과 퍼포먼스를 선보였다. 전 세계 다양한 환경과 배경을 가진 사람들의 주체성을 강화하겠다는 메시지를 내세우며 글로벌 무대에서 독보적인 존재감을 확립해왔다.

이번에 XG가 새롭게 내건 ‘Xtraordinary Genes’에는 멤버 모두에게 깃든 ‘핵(CORE)’, 창조성, 변화를 두려워하지 않고 새로운 문화를 만들어 나가는 정신과 각오가 담겼다. ‘걸즈’라는 출발점에서 본질적인 근원이 되는 ‘진즈’로 변경한 것은, XG가 다음 페이지로 넘어간다는 선언이다.

XG는 그룹명 의미 변경을 시작으로, 오는 23일 첫 정규앨범 ‘THE CORE - 核’(더 코어 - 핵)을 발매한다. 이번 정규 앨범은 XG의 가장 깊은 본질을 담아낸 선언과도 같은 작품이다. 또한 XG는 2월부터 두 번째 월드투어 ‘XG WORLD TOUR: THE CORE’(엑스지 월드 투어: 더 코어) 개최를 확정했다.

XG는 지난 2025년 ‘코첼라’ 무대부터 월드투어를 통한 도쿄돔 입성, 글로벌 차트 석권 등 눈부신 한 해를 보냈던 만큼, 2026년 첫 정규 앨범과 월드투어를 시작으로 이들이 어떤 행보를 보여줄지 이목이 집중된다.

한편, XG의 첫 정규 앨범에는 선공개곡 ‘GALA’(갈라), ‘4 SEASONS’(포 시즌즈)를 비롯해 ‘XIGNAL (The Intro)’(씨그널 (더 인트로)), ‘ROCK THE BOAT’(록 더 보트), ‘TAKE MY BREATH’(테이크 마이 브레스), ‘NO GOOD’(노 굿), ‘HYPNOTIZE’, ‘UP NOW’(업 나우), ‘O.R.B (Obviously Reads Bro)’(오비어슬리 리즈 브로), ‘PS118’(피에스118)까지 총 10곡이 수록된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

