김상식 감독이 이끄는 베트남, 사우디 꺾고 U-23 아시안컵 8강 진출

사진=AP/뉴시스

김상식 감독이 이끄는 베트남 23세 이하(U-23) 축구 대표팀이 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강에 진출했다.

베트남은 13일(한국 시간) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스포츠시티 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 최종 3차전에서 사우디아라비아를 1-0으로 제압했다. 앞서 요르단을 2-0, 키르기스스탄을 2-1로 눌렀던 베트남은 조별리그 3연승(승점 9)으로 A조 1위를 확정, 8강행 티켓을 획득했다.

이번 대회는 16개국이 참가한다. 4개국씩 4개 조로 나눠 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위가 8강에 진출한다.

A조에서는 요르단(2승1패·승점 6)이 2위를 차지하면서 베트남에 이어 8강 대열에 합류했다. 사우디(1승2패·승점 3)와 키르기스스탄(3패·승점 0)은 각각 3, 4위로 탈락했다.

A조 1위 베트남은 B조 2위에 오를 가능성이 있는 아랍에미리트(UAE)와 시리아 중 한 팀과 8강에서 맞붙는다. A조 2위 요르단은 B조 1위에 등극한 일본과 4강 진출을 다툰다.

전반전을 0-0으로 마친 베트남은 후반전에 교체 투입된 응우옌 딘박이 후반 19분 상대 골망을 흔들면서 리드를 잡았다. 이후 베트남은 거센 공격을 펼친 사우디를 무실점으로 봉쇄하면서 승리를 수확했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]