'뉴진스 퇴출' 다니엘 “버니즈가 날 지탱해줘…언젠가 말할 날 올 것”

전 뉴진스 멤버 다니엘이 라이브방송을 통해 그간의 심경을 전했다.

12일 오후 다니엘은 유튜브 채널 ‘다니엘 마쉬(Danielle Marsh)’에서 ‘디어 버니즈(Dear Bunnies)’라는 제목의 첫 라이브 방송을 진행했다. 버니즈는 뉴진스의 공식 팬덤명이다.

홀로 카메라 앞에 선 다니엘은 “안녕 버니즈”라고 인사를 건네며 이내 눈물을 보였다. “이렇게 인사하는 순간이 조금은 낯설다”고 운을 뗀 다니엘은 “기다려줬다는 말로는 부족하다. 버니즈는 그 자리에 그대로 있어줬다. 그 따듯함이 정말 오래 남는다”고 팬들을 향해 감사함을 전했다.

2년에 걸쳐 긴 법정 공방이 계속됐고, 결국 팀을 떠나게 됐다. 다니엘은 “지난 시간동안 많이 배우고, 많이 지켜야 했다. 세상을 바라보는 시선도 달라졌다”며 “버니즈를 떠올리면 항상 눈빛이 먼저 떠오른다. 무대 위에서 마주했던 순간들, 음악이 멈춰도 마음은 계속 이어져 있던 그 느낌과 기억들은 지금의 나를 조용히 지탱해주고 있다”고 담담하게 털어놨다.

이어 “지난 날들은 많이 말하지 않았다. 낯선 하늘아래서 나 자신을 다시 만났고, 버니즈를 위한 이야기도 마음 속에 남겨뒀다”고 말한 그는 “한 가지는 꼭 전하고 싶다. 지금 많은 상황들이 아직 정리 중인 과정에 있다. 언젠가 무슨 일이 있었는지 말해주고 여러분이 궁금해하는 것에 대해서도 말해줄 날이 올 것”이라고 약속했다.

라이브 방송에 앞서 다니엘은 새 SNS 계정을 개설하고 팬들과의 소통을 예고했다. 법무법인을 통해 입장을 밝힌 다니엘 측은 “이번 라이브 메시지는 다니엘이 오랜 시간 곁을 지켜준 팬들을 향한 애틋한 진심을 담아 직접 안부를 전하는 자리”라고 예고한 바 있다.

뉴진스 활동 당시에는 공식 팀 계정으로 소통했으나, 팀 퇴출 이후 팬들과 독자적인 소통 창구를 만든 것으로 보인다. 해당 계정은 12일 오후 7시 기준 47만 팔로워를 넘겼다.

