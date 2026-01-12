2026 밀라노-코르티나 패럴림픽 D-50, 선수단 응원 전시회 개최

사진=대한장애인체육회 제공

2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽대회를 50여일 앞두고, 대회에 출전하는 대한민국 선수단을 응원하기 위해 구족회화 및 민화 전시회가 열렸다. 전시회는 지난 파리 패럴림픽 선전을 기원하며 열렸던 전시회에 이어 두 번째로 마련된 행사로 1월 12일부터 23일까지 서울 올림픽회관 로비에서 진행된다.

이번 전시회에는 한국구족(口足)화가(이하 MFPA-Mouth and Foot painting Artists)협회 소속 화가 18인(김명기, 김진주, 박정, 박종관, 송진현, 오순이, 이윤정, 이호식, 임경식, 임용재, 임인경, 임인석, 임형재, 채병직, 최웅열, 황정언)과 민화화가 9인(송창수, 최동실, 신지연, 오미정, 이선미, 이은숙, 이종희, 임인혁, 주지혜) 등 총 27명의 화가가 참여했다. 장르의 경계를 넘어, 대회에 출전하는 선수들을 향한 응원의 메시지를 담아 작품을 전시한다.

사진=대한장애인체육회 제공

사진=대한장애인체육회 제공

MFPA협회는 손을 사용하지 못하는 사람들이 입이나 발가락으로 그림을 그리는 화가들로 구성된 국제단체로 구족화가의 발굴과 창작 활동 지원을 위해 1992년 1월 한국지부가 설립됐다. 이번 전시회에 참여한 화가 20여 명은 1월 12일 15시 대한장애인체육회 대회의실에서 관람객과의 교류 시간을 가지며 전시의 시작을 알렸다.

대한장애인체육회 관계자는 “대회를 약 50여일 앞두고 선수단을 응원하는 전시행사가 개최된 만큼 이번 행사를 계기로 밀라노-코르티나 동계패럴림픽대회에 대한 국민적 관심과 응원이 더욱 확산되기를 기대한다”며 “구족화가들이 정성을 다해 완성한 작품처럼 대한민국 선수단도 밀라노 대회에서 그동안 흘린 땀과 노력의 결실을 맺기를 바란다”고 전했다.

한편, 밀라노-코르티나 동계패럴림픽대회는 3월6일부터 15일까지 개최되며, 대한민국 선수단은 5개 종목에 선수 및 임원을 포함해 40여 명이 출전할 계획이다.

사진=대한장애인체육회 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]