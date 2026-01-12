우원식 국회의장, 진천선수촌 방문…훈련 참관 및 격려금 전달

사진=대한체육회 제공

우원식 국회의장은 12일 오후 3시 대한체육회(회장 유승민) 진천 국가대표선수촌을 방문하, 2026 밀라노코르티나동계올림픽대회 및 2026 아이치나고야하계아시아경기대회를 준비 중인 대한민국 국가대표 선수단을 격려했다.

우 의장은 양궁 국가대표 훈련 현장을 참관하며 선수들과 지도자들을 격려한 데 이어, 쇼트트랙 국가대표 훈련장을 방문해 훈련 상황을 살펴보고 선수단을 응원했다. 또한 쇼트트랙 국가대표 선수단에 격려금을 전달하며 동계올림픽에서의 선전을 기원했다.

유 회장은 “2026년 동계올림픽·하계아시안게임을 대비해 훈련에 매진하고 있는 선수들과 지도자들에게 따뜻한 격려와 힘이 됐다”며 “국회 차원의 관심과 응원이 선수단의 사기 진작과 경기력 향상에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

우 의장은 “국제무대에서 대한민국 스포츠의 힘을 보여주기 위해 노력하고 있는 선수 및 지도자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “국회에서도 우리 선수들이 최상의 환경에서 훈련하고 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

대한체육회는 이번 격려 방문을 계기로, 국가대표 선수들이 안정적인 환경에서 훈련에 전념할 수 있도록 관계 기관과의 협력을 강화하고, 현장의 목소리를 반영한 지원을 지속해 나갈 계획이다.

