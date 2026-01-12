서머너즈 워, 한일 슈퍼매치로 2026 e스포츠 시즌 시동

컴투스의 글로벌 히트작 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’가 2026년 e스포츠 시즌을 본격 시작한다.

컴투스는 서머너즈 워의 올해 첫 공식 대회인 ‘서머너즈 워 한일 슈퍼매치 2026’의 참가자 모집을 성황리에 마치고 대회 준비에 돌입했다고 12일 밝혔다. 특히 올해는 컴투스 대표 글로벌 e스포츠 대회인 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십(SWC)’이 10회째 개최되는 해로, 그 어느 때보다 뜨거운 열기가 예상된다.

한일 슈퍼매치는 2023년 신설된 이후 매년 양국 관객들의 뜨거운 응원 속에 치러지는 공식 라이벌전으로 자리매김하고 있다.

이번 대회는 오는 2월 온라인 예선을 거쳐 3월 일본에서 오프라인 본선이 개최된다. 컴투스는 지난달 16일부터 이달 5일까지 참가자를 모집했으며, 양국 소환사들의 열띤 참여가 이어지며 높은 관심을 확인했다. 현재까지 팀 코리아가 2년 연속 우승을 차지해 한국이 올해 3연패를 달성할지, 아니면 일본이 설욕에 성공할지가 최대 관전 포인트다.

이미 검증된 실력자들은 본선 직행을 확정 지으며 기대감을 높이고 있다. 대한민국 대표로는 SWC2025 아시아퍼시픽 컵 진출자인 SCHOLES, 일본 대표로는 SWC2025 월드 파이널 진출자인 TAKUZO10이 최근 서머너즈 워 공식 e스포츠 대회 최고 성적 기준으로 제공되는 본선 진출 어드밴티지를 받아 참가를 확정했다.

상반기 한일 슈퍼매치로 달군 열기는 하반기 SWC2026으로 더욱 증폭될 전망이다. 서머너즈 워 전 세계 최강의 소환사를 가리는 SWC는 올해로 대망의 10회째 대회를 맞이한다.

SWC는 해마다 그 규모와 성과를 경신해 왔다. 2019년 월드 파이널 중계 영상은 만 하루 동안 조회수 200만 건을 육박했고, 2023년에는 전 세계 5만8000여명이 대회에 지원하며 역대 최다 참가 신청자 수를 기록했다. 지난해 11월 프랑스 파리에서 열린 SWC2025 월드 파이널 역시 이른 아침부터 유럽을 포함해 세계 각지서 찾아온 관람객들로 장사진을 이루며 식지 않는 글로벌 인기를 증명했다.

이번 SWC2026은 그동안 축적된 노하우를 바탕으로 전 세계 소환사들이 함께 즐길 수 있는 역대 최대 규모의 축제로 꾸며질 예정이다.

