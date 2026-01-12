상동, 새해맞이 관내 19개 경로당 방문

목포시 제공

목포시 상동 행정복지센터는 지난 8일부터 이틀간 관내 경로당 19개소를 순회 방문하며 어르신들께 새해 인사를 전하고 안부를 살폈다고 12일 밝혔다.

이번 방문은 겨울철 한파 속에서도 어르신들이 건강하고 안전하게 지내실 수 있도록 경로당 운영 전반의 애로사항과 불편 사항, 건의 내용을 직접 청취하고, 주요 시정 소식을 공유하는 등 현장 중심의 공감·소통 행정을 실천하기 위해 마련됐다.

어르신들은 “바쁜 일정 속에서도 경로당을 직접 찾아와 안부를 묻고 불편 사항에 귀 기울여 주어 감사하다”며 따뜻한 마음을 전했다.

최양선 상동장은 “올해는 말처럼 힘차게 뛰며 으뜸 상동을 만들어가겠다는 각오로 어르신을 정성껏 섬기겠다”며 “경로당이 쾌적하고 안전한 환경 속에서 건강한 여가생활을 즐길 수 있는 공간이 되도록 지속적으로 살피고 지원하겠다”고 밝혔다.

