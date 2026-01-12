조석훈 목포시장 권한대행, 2026년 시정운영 청사진 제시

조석훈 목포시장 권한대행(사진)이 12일 열린 2026년 첫 목포시의회 임시회에서 올해 시정운영 방향을 발표하며 ‘안정적인 시정운영과 미래 준비’를 강조했다.

조 권한대행은 이날 “2026년은 민선 9기의 성공적인 출발을 좌우할 중요한 분기점”이라며 “시정의 안정성과 연속성을 바탕으로 민생을 지키는 한편, 목포의 미래를 열어갈 전략적 시정운영을 흔들림 없이 추진하겠다”고 밝혔다.

목포시는 전 세계적인 경제 불확실성과 저출산·고령화, 지방소멸 위기 등 복합적인 환경 변화에 대응하기 위해 2026년을 민생 안정과 산업 경쟁력 강화, 시민 행복 증진에 중점을 둔 해로 설정하고, 전 분야에 걸친 종합적인 정책 추진 계획을 마련했다.

우선 민생 분야에서는 지역화폐 발행과 소상공인·전통시장 활성화, 농업인 공익수당 및 수산 공익직불금 지원 등을 통해 서민경제 회복에 집중한다. 아울러 청년·중장년·여성 맞춤형 일자리를 확대하고, 청년 창업과 인재 양성 지원을 강화해 지속 가능한 고용 기반을 마련할 계획이다.

산업 분야에서는 친환경선박을 중심으로 K-조선산업을 선도하고, AI 자율운영 조선소 혁신거점 구축과 해양경찰 정비창 연계를 통해 수리조선 산업을 새로운 성장동력으로 육성할 계획이다. 아울러 해상풍력 배후단지와 지원부두를 확충해 에너지 대전환을 이끄는 해상풍력 거점도시로 도약하고, 국제 마른김 거래소를 중심으로 K-GIM 국가전략산업 클러스터 조성을 본격화한다.

관광·문화 분야에서는 장좌도 해양관광리조트 조성과 외달도 관광자원화, 문화예술항구 디자인보행교 건설, 목포대교 및 대반동 경관 개선 등을 통해 체류형 관광 인프라를 지속적으로 확충한다.

도시 분야에서는 목포역사 신축과 철도시설 재배치를 비롯해 호남고속철도 2단계, 국도 77호선 등 주요 교통 SOC 사업을 속도감 있게 추진한다.

복지 분야에서는 아이부터 어르신까지 생애주기별 복지체계를 촘촘히 구축한다. 공공산후조리원 설치와 출산축하금, 첫만남이용권, 출생기본수당 지원을 통해 출산·양육 부담을 완화하고, 국공립어린이집과 다함께돌봄센터 운영으로 안심하고 아이를 맡길 수 있는 공공 돌봄체계를 강화한다.

어르신들에게는 맞춤형 일자리 제공과 문화·여가활동 지원, 반려로봇 보급 등을 통해 활기차고 건강한 노후생활을 지원한다. 아울러 올해부터 목포형 통합돌봄을 본격 시행해 어르신과 장애인이 살던 곳에서 의료·요양·돌봄 서비스를 종합적으로 받을 수 있도록 할 계획이다. 특히 전남 국립의과대학 설립이 적기에 추진될 수 있도록 중앙정부와 전라남도, 관계기관과의 협력 체계를 한층 강화해 나갈 방침이다.

목포시는 무안반도 통합 노력을 지속적으로 이어가는 한편, 서남권 AI·에너지 산업 확산에 따른 배후 거점도시 역할을 선제적으로 수행해 서남권 광역 경제·생활권의 중심도시로 도약하겠다는 구상이다.

마지막으로 조 대행은 “민선 9기 출범을 앞두고 목포 큰그림 프로젝트를 본격 추진해 시정의 방향을 분명히 하겠다”며 “항상 시민의 목소리에 귀 기울이는 소통행정을 기본으로 민생 안정과 미래 성장을 함께 담아내는 균형 있는 시정을 펼쳐 목포 도약의 기반을 다지겠다”고 밝혔다.

오현승 기자 hsoh@@sportsworldi.com

