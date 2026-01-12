타이어뱅크, 2026년에도 고객 접점 확대

타이어 유통 전문 기업 타이어뱅크(주)(회장 김정규)가 2026년 병오년(丙午年) 새해에도 프로모션 다양한 고객 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 관계자에 따르면 2026년 프로모션은 어려운 시기 고객들의 경제 상황에 조금이나마 보탬이 되고 아낌없는 성원을 보내 준 국민들에게 보답하기 위해서다. 혜택도 경품 추첨부터 3+1 할인, 출산 고객 지원까지 다양하게 준비했다.

먼저 타이어뱅크는 2026년 한 해 동안 구매 고객을 대상으로 ‘타뱅은 매일이 쏨데이’를 진행한다. 전국 매장에서 타이어 2본 이상 교체 고객을 대상으로 경품 추첨을 한다. 당첨된 고객에게는 벤츠, 하와이 왕복항공권, 다이슨 헤어드라이어 등을 증정할 계획이다. 3월 첫 추첨을 시작으로 2027년 1월까지 총 6번의 추첨을 진행한다.

타이어뱅크는 저출산 극복을 위해 2024년 민간기업 최초로 고객 대상 출산장려캠페인을 진행했다. 2026년 병오년에도 출산 고객을 위한 프로모션 ‘타뱅은 행복을 쏨데이’를 진행한다. 이전에는 당해 연도 출산 고객에게만 타이어 50% 할인(첫째~둘째 출산 시) 또는 무상 지원(셋째 이상 출산 시) 범위를 확대 했다. 올해는 2025년~2026년 출산 고객까지 대상 범위를 확대해 더 많은 출산 가정이 혜택을 누릴 수 있도록 지원한다. 여기에 출산장려캠페인 참여 고객에게 올 연말까지 3번의 추첨 기회를 제공한다. 벤츠와 유모차, 카시트 등을 증정하는 경품 이벤트도 별도 진행해 출산 가정에 대한 더 많은 지원에 나선다.

이외에도 연말까지 전국 520여개 타이어뱅크 매장에서 타이어 3+1 할인 행사 등도 함께 진행해 고객들의 성원에 보답할 계획이다. 한편, 2026년도 타이어뱅크 프로모션 관련 자세한 사항은 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

김재원 기자 jkim@segye.com

