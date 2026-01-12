문채원, 또 한 번 미모 경신…장난기까지 더한 반전 매력

배우 문채원. 사진 = 문채원 SNS 계정

배우 문채원이 한층 더 빛나는 미모로 시선을 사로잡았다.

문채원은 12일 자신의 SNS에 “가까워지고 멀어지고 마음만은 늘 ♥맨”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 문채원 SNS 계정

사진 = 문채원 SNS 계정

공개된 사진 속 문채원은 비현실적인 미모로 시선을 사로잡는다. 블랙 컬러의 편안한 차림으로 의자에 앉아 하트 소품으로 얼굴을 가리거나 카메라를 향해 부드러운 미소를 짓는 모습이 인상적이다. 특히 ‘하트맨’ 굿즈를 들고 장난스러운 표정을 짓는 사진에서는 단아한 이미지와 대비되는 귀여운 매력까지 드러내 눈길을 끈다.

한편, 문채원이 출연한 영화 ‘하트맨’은 1월 14일 개봉 예정이다. ‘하트맨’은 아르헨티나 영화 ‘노키즈’를 리메이크한 작품으로, 돌아온 남자 승민(권상우)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하는 이야기를 그린다. 극중 문채원은 승민의 첫사랑 보나를 열연했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

