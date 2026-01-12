[SW현장]‘핫데뷔’ 알파드라이브원 상원 “K-팝의 기준 되고파”

그룹 알파드라이브원 이상원이 12일 오후 서울 한남동 블루스퀘에서 열린 미니 1집 ‘EUPHORIA’(유포리아) 데뷔 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. 웨이크원 제공

신인그룹 알파드라이브원 8인의 멤버가 데뷔와 함께 글로벌 음악 시장을 향한 포부를 드러냈다.

12일 서울 용산구 블루스퀘어에서 신인 그룹 알파드라이브원의 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 멤버들은 이 자리에서 데뷔앨범 ‘유포리아(EUPHORIA)’ 선공개곡 ‘포뮬러(FORMULA)’와 타이틀곡 ‘프릭 알람(FREAK ALARM)’ 무대를 최초공개했다.

첫 인사를 건넨 리오는 “멋진 친구들과 함꼐 데뷔로 한 해를 시작할 수 있어 설렌다. 최고의 모습 보여드리기 위해 하루도 빠짐 없이 준비했다. 많은 기대와 관심 부탁드린다”는 데뷔 소감을 밝혔다. 타이틀곡 ‘프릭 알람’에 대해 준서는 “스스로와의 치열한 싸움 속에서 계속 전진해가고자 하는 여덟 멤버가 세상에 울리는 첫 알람”이라고 소개했다. 이어 건우는 “‘프릭 알림’에는 시작에 대한 열정 한팀으로서의 팀워크를 담았다. 조화롭지만 강렬한 힘을 담았다”고 덧붙였다.

8인의 멤버 각자의 데뷔 소감과 각오도 들어볼 수 있었다. 먼저 준서는 “알디원이 k-팝 질주의 아이콘으로 불리길 바란다. 최고를 향해 끊임없이 질주하는 팀이 되고 싶다”고 했다. 데뷔 직전 부상으로 활동에 제약을 가지게 된 아르노는 “알디원은 k-팝의 상징이 되고 싶다. 퍼포먼스로 전 세계 무대에서 활약하는 선배님들을 보며 꿈을 키웠다. 선배님들처럼 k-팝 역사를 만들어가고 싶다”고 밝혔다.

리오는 “k-팝의 시선집중이 되고 싶다. 많은 분들에게 팀을 알리고 좋은 인상을 남기고 싶다”, 안신은 “k-팝의 시동이 되고 싶다. 8명의 기세를 하나로 모아 무한질주하면서 우리만의 원팀 파워를 보여주고 싶다”, 상원은 “k-팝의 기준이 되는 것이 알디원의 목표이자 개인의 목표다. 최고라는 뜻도 가진 ‘기준’이 되고 싶다”고 했다.

이어 씬롱은 “k-팝의 새로운 공식이 되고 싶다. k-팝하면 알디원이 떠오르면 좋겠다. 마음속에 바라던 것들을 하나씩 이뤄가고 싶다”, 상현은 “k-팝의 새로운 길이 되고 싶다. ‘포뮬러’의 가사처럼 우리만의 길을 펼쳐보고 싶다”고 밝혔고, 마지막으로 건우는 “k-팝의 신드롬이 되고 싶다. 알디원의 활동 통해 많은 분들이 긍정적인 에너지를 받을 수 있도록 신드롬을 만들고 싶다”는 바람을 전했다.

알파드라이브원은 지난해 9월 종영한 엠넷 ‘보이즈 2 플래닛’을 통해 탄생한 8인조 보이그룹이다. 전 세계 223개 국가 및 지역의 팬들이 참여한 파이널 투표에서 총 2600만 표를 기록하며, 데뷔 전부터 글로벌 화제성과 영향력을 입증했다.

팀명은 알파드라이브원은 ‘최정상을 향한 목표(ALPHA)’, ‘멈추지 않는 추진력(DRIVE)’, ‘하나 된 결속력(ONE)’이라는 의미가 담겨 있다. 데뷔앨범 ‘유포리아(EUPHORIA)’는 12일 오후 6시 공개된다.

